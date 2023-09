Le député provincial Adil Shamji se retire de la course à la direction du Parti libéral de l’Ontario, pour appuyer la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie.

M. Shamji était médecin dans une salle d’urgence avant d’être élu, l’an dernier, dans la circonscription torontoise de Don Valley Est. Il est entré dans la course à la direction de son parti en juillet.

Il a dit qu’il voulait essayer de trouver des solutions aux problèmes des systèmes de santé et d’éducation ainsi qu’à la crise du logement.

Bonnie Crombie est ravie du soutien d’Adil Shamji. C’est un député provincial brillant et dévoué qui a fait montre d’intelligence et d’empathie à Queen’s Park et dans cette course à la direction , a-t-elle souligné dans une déclaration écrite.

Mme Crombie est considérée en tête dans cette course.

Elle fait face à trois autres candidats : les députés libéraux Nathaniel Erskine-Smith (Toronto) et Yasir Naqvi (Ottawa), de même que le député provincial Ted Hsu (Kingston).

Les membres du Parti libéral de l’Ontario choisiront leur nouveau chef à la fin de novembre. Le résultat sera annoncé le 2 décembre.