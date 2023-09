Les étudiants de l'École secondaire Catholique de Casselman, dans l'est ontarien, ont désormais accès à un tracteur grâce à la générosité d'agriculteurs locaux.

Le don va aider les enseignants avec plusieurs projets de jardinage. Le véhicule sera aussi utile pour la formation de métiers comme la mécanique et technologie agricole, forestière et paysagère.

Le tracteur a été offert par les propriétaires des fermes RockyHill, à Saint-Albert, après un appel à tous lancé sur les médias sociaux par Ghislain Drouin, enseignant du cours de technologie agricole, forestière et paysagère.

On s'est aperçu que pour faire l'entretien de deux jardins de 14 mètres par 25 mètres, ça prenait des machines. Puis c'est là que l'idée d'avoir un tracteur [a germé]. C'était presque une obligation , explique-t-il.

Raymond Lavergne est copropriétaire des fermes RockyHill avec son frère. Il espère que ce don permettra à certains jeunes de s'intéresser aux métiers de l'agriculture.

C'est une source de motivation pour aller à l'école. Puis, si tu peux empêcher le décrochage avec les enfants aujourd'hui, c'est très important. Il y a tellement un gros manque de main-d'œuvre en ce moment dans le métier... Si ça peut encourager le monde à suivre le cours d'agriculture, c'est valorisant , explique-t-il.

Raymond Lavergne espère que le tracteur qu'il a offert à l'école va être une source de motivation pour les élèves. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Intéresser les jeunes aux métiers d’agriculture

Le tracteur est un excellent point de départ pour les étudiants de l'École secondaire catholique de Casselman.

Clément Routier est en 12e année et suit le cours de technologie agricole, forestière et paysagère depuis deux ans. Il estime que la formation pourra l’aider avec ses aspirations de devenir mécanicien aéronautique pour les Forces armées canadiennes.

Je suis plus [du type] mécanique, donc j'aime bien le tracteur qu'on vient tout juste de recevoir en don. Le cours est intéressant, surtout pour le monde qui s’en va dans les métiers, encore plus si tu t'en vas dans l'agriculture ou dans les fermes, c'est très recommandé , dit-il.

Le programme d'agriculture, de foresterie et de paysage est offert aux élèves de 11e et de 12e années. Ils apprennent le jardinage et la plantation d'arbres, mais aussi l'entretien de la machinerie agricole. Et pour certains élèves comme Miguel Brisson, le cours les aide à découvrir de nouvelles aptitudes.

Je trouve ça intéressant. Quand j'ai choisi le cours, je n'avais jamais fait de jardinage. Je ne pensais pas qu'on aurait fait autant de choses. Puis là, je trouve que ça m'aide à découvrir de nouvelles choses et avoir moins peur , ajoute-t-il.

L'enseignant Ghislain Drouin et son étudiante Kaitlin McNaughton récoltent les patates du jardin de l'école durant le cours de technologie agricole, forestière et paysagère. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Pour le professeur Ghislain Drouin, il est important d'accompagner les jeunes à trouver leurs passions.

On est ici pour présenter aux élèves qu'est-ce qu'il y a sur le marché du travail. Quand on parle de tracteur, on parle de machinerie lourde ou d'entretien de machinerie agricole. [...] On est là pour allumer ces petites flammes-là.

Pour profiter pleinement du tracteur, quelques outils vont être nécessaires avant qu’il soit utilisé dans les champs.

On aimerait ça avoir un outil pour le débroussaillage et un rotoculteur aussi. Donc ça, ça serait pour travailler le sol, pour préparer les jardins, explique Ghislain Drouin.

Le tracteur sera partagé avec les étudiants du cours de mécanique, pour leur apprendre à l'entretien et réparation des machines plus lourdes.

Les jeunes profitent des belles journées d'automne pour étudier à l'extérieur et pendant l'hiver, ils pourront apprendre grâce à une petite serre d'intérieur et un nouveau système de culture hydroponique qui sera installé dans une salle de classe.