Derrière Mital, Isaac Gaillardetz a saisi sa chance

Dans une équipe de football de plus de 80 joueurs, les blessures des uns permettent souvent à d'autres d’éclore. C’est le cas du receveur Isaac Gaillardetz qui a su démontrer l’étendue de son talent, ces dernières semaines, en l’absence de son coéquipier Kevin Mital.

À l’aube de sa troisième saison chez le Rouge et Or, Gaillardetz avait mis les bouchés doubles dans sa préparation cet hiver. Il a eu selon moi l’un des meilleurs camps d'entraînement de nos receveurs , vante son entraîneur Glen Constantin.

N’empêche, l’ancien des Diablos de Trois-Rivières semblait à nouveau se diriger vers une saison dans l’ombre en raison de la profondeur de l’équipe à sa position.

On veut tout le temps avoir une chance, mais tout le monde a son rôle dans une équipe. J'avais un peu le 5e rôle chez les receveurs et la blessure de Kevin m’a permis de toucher au terrain un peu plus. J’ai su saisir cette opportunité-là , relate l’athlète de 22 ans.

Un long touché à la maison

Joueur par excellence au Canada la saison dernière, Kevin Mital est évidemment la cible favorite du quart-arrière Arnaud Desjardins. Lors de sa suspension d’un match, début septembre contre les Redbirds, ses coéquipiers se sont en quelque sorte partagé les ballons qui lui sont normalement dirigés.

Ouvrir en mode plein écran À 1m91 (6'3'') et 98 kg (215 livres), Gaillardetz surplombe la majorité des demis défensifs s'alignant contre lui. Photo : Mathieu Bélanger / Rouge et Or

Isaac Gaillardetz en a profité pour capter quatre passes, dont un long touché de 65 verges qui a fait bondir la foule du stade Telus. Le scénario s’est reproduit la semaine dernière lorsque Mital a dû déclarer forfait en raison d’une blessure à la cheville. Gaillardetz a fini sa journée de travail avec quatre attrapés et un touché.

Encore plus impressionnant, l’imposant numéro 80 commence à devenir un habitué des longs jeux. Ce n’est pas quelque chose que j’ai vu venir, mais ça ne me surprend pas non plus. C’est quelque chose que j’ai fait dans ma carrière au collégial et au secondaire , lance-t-il.

Les débuts de match à corriger

Surfant sur une séquence de 22 ans sans défaite contre les Redbirds de McGill, le Rouge et Or arrivera certainement au stade Percival-Molson en confiance, samedi après-midi. L’entraîneur-chef Glen Constantin ne jugera cependant pas sa troupe sur la marque finale du match. Plutôt sur la progression des siens à quelques semaines d’affronter à nouveau les Carabins.

Constantin ne cache pas être un peu frustré des lents débuts de matchs de sa troupe cette saison. Il note que cela avait également été le cas en demi-finale canadienne en novembre dernier contre Western.

Ouvrir en mode plein écran Glen Constantin souhaite que sa troupe connaisse de meilleurs débuts de match. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

C’est dur à expliquer. Tu veux partir avec un bon élan et ça n’a pas été le cas les derniers matchs , souligne celui qui a cru bon de modifier certaines choses à l'entraînement cette semaine pour remédier au problème.

C’est un état d’esprit quand tu embarques sur le terrain. Ce n’est pas comme un premier round de boxe où on prend le temps de s’apprivoiser. Il faut que tu sois agressif. Tu n’attends pas , décrit l’entraîneur-chef.

Toujours sur la touche, Kevin Mital (cheville) et le porteur de ballon Kalenga Muganda (commotion) ne seront pas en uniforme en fin de semaine. Blessé lors du dernier match contre les Redbirds, début septembre, le plaqueur étoile Jean-William Rouleau pourrait pour sa part effectuer un retour au jeu.