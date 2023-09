Quelle place pour l’Abitibi-Témiscamingue dans la filière batterie au Québec?

Au moment où l’entreprise suédoise Northvolt et les gouvernements annoncent la construction d’une méga usine de batteries en Montérégie, quelle est la place occupée par l’Abitibi-Témiscamingue dans le développement de cette filière aujourd’hui? Et quel rôle la région sera appelée à y jouer dans le futur?

L’Abitibi est en première position pour l'approvisionnement de matières premières pour la filière batterie , répond d’entrée de jeu Serge Perreault, président de l’Ordre des géologues du Québec.

La seule mine de lithium en opération au Québec est celle de Sayona, située à La Corne, entre Val-d’Or et Amos.

On a les ressources naturelles nécessaires pour alimenter un monde carboneutre et les compagnies de batteries et de véhicules électriques le savent très bien : on a du lithium au Québec. Je pense entre autres à Sayona, en Abitibi, que j’ai visitée plus tôt cette année , a d’ailleurs souligné le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de l’annonce de jeudi.

« Une ruée vers le lithium »

D’autres projets de lithium pourraient également être appelés à voir le jour au cours des prochaines années.

On est déjà dans une ruée vers le lithium. Il y a à peu près 600 projets [miniers] dans le Nord-du-Québec. Et parmi ces projets, un bon 60 % est pour le lithium , signale M. Perreault.

La Fonderie Horne de Rouyn-Noranda, propriété de Glencore, aura aussi un rôle important à jouer en tant que seule fonderie de cuivre au Canada, estime Serge Perreault.

Le 5 septembre dernier, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé la construction, à Granby, de la première usine de feuilles de cuivre pour batteries de véhicules électriques au pays.

La Fonderie Horne et l’Affinerie CCR [de Montréal] jouent un rôle important dans l’électrification des transports, non seulement en termes d’approvisionnement en cuivre, mais également au niveau du recyclage du cuivre contenu dans ces batteries , fait observer par courriel Cindy Caouette, surintendante aux communications et relations avec le milieu pour Glencore.

Une usine de batteries en Abitibi?

Est-ce qu’une usine de batteries pourrait voir le jour directement en Abitibi-Témiscamingue?

À mon avis, oui, mais c’est un choix des décideurs politiques , mentionne Serge Perreault, qui rappelle que Val-d’Or n’est pas beaucoup plus loin du marché américain de l’automobile que Montréal.

Pour sa part, le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D’Astous, soutient qu’il importe de s’assurer que les minéraux stratégiques extraits dans la région y soient également transformés.

Il n’est pas question que l’Abitibi-Témiscamingue soit écartée. Encore faut-il attendre de voir les prochaines annonces. Il faut être vigilant, mais c’est sûr qu’on ne peut pas être oubliés, il faut absolument que la filière des minéraux stratégiques soit partie intégrante de l’Abitibi-Témiscamingue , affirme-t-il.