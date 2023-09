Et si les parcs passaient sous le contrôle des communautés autochtones?

Des Premières Nations de la Colombie-Britannique revendiquent leurs droits territoriaux à l’endroit où sont établis des parcs provinciaux avec l’espoir, un jour, d’en avoir la pleine gestion. Mais le chemin est parfois semé d'embûches, malgré les promesses des gouvernements pour avancer vers la réconciliation.

Avec ses lacs couleur émeraude, et ses paysages à couper le souffle, Pipi7iekw (communément appelé parc Joffre Lakes) est l’un des endroits les plus populaires en Colombie-Britannique, attirant environ chaque année près de 200 000 visiteurs.

Mais récemment, pendant plus de trois semaines, un calme extrêmement rare a régné sur Joffre Lakes.

Le parc a été complètement fermé au public par les Premières Nations Líl̓wat et N'Quatqua qui souhaitaient mener des célébrations et des activités de cueillette traditionnelle.

À mesure que nous avançons vers la réconciliation, nous faisons entendre notre voix pour avoir accès à nos territoires , explique le chef de la Première Nation Líl̓wat, Dean Nelson.

Ouvrir en mode plein écran La grande popularité du parc Joffre Lakes a causé de nombreux défis, notamment dans la gestion des déchets et du stationnement. Photo : Shutterstock / karamysh

BC Parks, l’agence gouvernementale chargée de la gestion des parcs provinciaux, s’est immédiatement excusée auprès du public pour cette fermeture et pour des circonstances qu’elle qualifiait alors d'imprévues .

Finalement, après plusieurs discussions, un accord a été conclu et les deux communautés autochtones ont pu en partie obtenir gain de cause. Le parc Joffre Lakes a pu rester fermé, mais pas aussi longtemps que les Premières Nations le souhaitaient.

Selon la province, notre décision a été trop soudaine et trop extrême. Mais si on regarde nos échanges, ça ne l’était pas. Ils ne nous ont simplement pas écoutés , déplore le chef Dean Nelson.

Nous voulons avoir accès à nos territoires quand nous le souhaitons, et pas quand BC Parks nous en donne l’autorisation.

La Colombie-Britannique serait en avance

Le chef de la Première Nation Líl̓wat regrette que le gouvernement provincial ne soit pas fidèle à ses promesses de réconciliation.

Nous ne faisons qu’exercer nos droits , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Dean Nelson, chef de la Première Nation Líl̓wat. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Nadir André, avocat spécialisé en droit autochtone, explique toutefois que la Colombie-Britannique est en avance sur d’autres juridictions en matière de reconnaissance de droits territoriaux des Premières Nations.

En 25 ans de pratique, c’est la première fois que je vois une province fermer un parc complètement pour accommoder des pratiques spirituelles et autres , affirme-t-il.

Nadir André ajoute que la Colombie-Britannique est de plus en plus encline à reconnaître des droits territoriaux , et il rappelle que la province a été la première à adopter officiellement la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Au Québec, en Ontario, dans les Maritimes, ou dans les Prairies, on est encore très loin de ces reconnaissances.

Au fur et à mesure que la Colombie-Britannique fait des pas en avant, c’est normal que les attentes et les demandes autochtones augmentent, notamment pour avoir accès à leurs territoires et leurs ressources , nuance Nadir André.

L’avocat en droit autochtone ajoute que ce mouvement est canadien, et qu’au niveau fédéral, de plus en plus d’ententes se négocient entre Parcs Canada et les Premières Nations.

Vers une pleine gestion?

Mais plus que des fermetures sporadiques de Joffre Lakes, le chef de la Première Nation Líl̓wat espère un jour en avoir la pleine gestion.

Inévitablement dans le futur, nous serons ceux qui prendront soin du Parc et nous l'appellerions d’ailleurs peut-être plus un parc , affirme Dean Nelson.

Le concept même de parc doit changer, ça ne peut pas être que de l’amusement. Les gens doivent aussi respecter les terres et notre histoire.

La Première Nation Líl̓wat pourrait bien s’inspirer de la Première Nation Ahousaht, dont les terres ancestrales sont situées sur la côte ouest de l'Île de Vancouver.

En 2017, la communauté autochtone a signé un accord de 10 ans avec la province pour gérer le parc provincial Maquinna Marine.

Ouvrir en mode plein écran Une vue aérienne des sources d'eau chaude du parc provincial Maquinna Marine. Photo : CBC/Gian-Paolo Mendoza

L’an dernier, la Première Nation Ahousaht a pris l’initiative de limiter l’accès à des sources d’eaux chaudes qui étaient fréquentées chaque année par 30 000 visiteurs.

Cette plus grande souveraineté sur le parc a aussi permis à la Première Nation Ahousaht de moderniser les infrastructures et de veiller à la préservation du territoire.

Nous faisons des progrès incroyables après plusieurs décennies de marginalisation économique très intense dans la région , se réjouit le chef héréditaire Tyson Atleo.

Les perspectives autochtones en matière de gestion et de protection des ressources naturelles sont celles dont le monde pourrait s’inspirer.

Décoloniser, un parc à la fois

À Joffre Lakes aussi, la Première Nation Líl̓wat a travaillé avec la province pour limiter le nombre de touristes. Depuis la pandémie de COVID-19, un laissez-passer est maintenant obligatoire pour s’y rendre en haute saison.

Mais c'est que le début, ce n’est qu’une petite partie de la réconciliation , ajoute le chef Dean Nelson.

L’avocat spécialisé en droit autochtone, Nadir André, qui a participé à une négociation entre Parcs Canada et une Première Nation reconnaît que le chemin à parcourir est encore long.

Pour les communautés autochtones, le combat est aussi symbolique avec la volonté de (re)prendre le contrôle de territoires traditionnels, dont historiquement elles ont été exclues ou chassées. Une revanche sur l'histoire, ou tout simplement une défense de leurs droits ancestraux.