Une première série humoristique autochtone en français est en chantier

Le tandem Jason Brennan et Sonia Bonspille Boileau, à qui on doit la série Pour toi Flora, planche sur un projet de série humoristique autochtone. Actuellement en cours d’écriture en Outaouais, la série veut célébrer l’autodérision, sans épargner toutefois les non-Autochtones.

On aime rire de soi et des autres , fait valoir l’un des quatre scénaristes du projet, Normand Junior Thirnish-Pilot de la nation innue à Uashat mak Mani-utenam.

On n’a jamais eu la chance d'écrire pour nous, pour se montrer aux autres, [montrer] ce qu’est notre humour, notre vision de nous, de notre culture, de l'autre, qui vient nous voir et qui veut se réconcilier avec nous, ce qu'on [en] pense. Puis à quel point aussi on est capable de rire de tout , explique le coscénariste.

La plus belle chose et la plus triste que j'ai entendue, et qui aide [à comprendre] vraiment ce qu’est l'humour autochtone, c'est une aînée qui [disait] : "on a tellement pleuré qu'à cette heure, on est capable de rire de tout" , raconte pour sa part le producteur Jason Brennan de Nish Media.

Les gens sont capables de trouver un peu d’humour même dans les pires circonstances et les pires histoires , poursuit-il.

L’humour comme vecteur de messages

Sonia Bonspille Boileau, sur le tournage de la série «Pour toi Flora».

Si le nom du projet est pour l‘instant confidentiel, l’idée originale remonte à il y a plusieurs années, explique Sonia Bonspille Boileau, coscénariste et qui produit également la série.

Cette dernière explique s’être plongée il y a un an, avec Jason Brennan, dans l’écriture des grandes lignes de la série, afin d’en définir le concept, décrire les lieux ou encore les personnages.

L'histoire est basée sur un personnage qui s'appelle Paul, qui a une halte touristique, une halte routière qui attire autant les gens de sa communauté que les passants non autochtones , détaille Sonia Bonspille Boileau pour camper le contexte de la série.

Paul va se retrouver confronté à toutes sortes de personnages cocasses et à une menace financière. Ça nous permet d' explorer la vie en communauté, mais aussi de venir rire des stéréotypes ou des mythes que les non-Autochtones ont face aux Autochtones , ajoute la coscénariste.

Ça vient avec notre humour, puis ça passe bien parce qu’avec l'humour taquin, je trouve qu’il y a une petite touche d'amour qui fait en sorte que ce n'est pas mal pris.

C’est au mois de septembre que le travail d’écriture a repris de manière plus poussée, en compagnie de trois autres scénaristes : Normand Junior Thirnish-Pilot, la comédienne innue Ève Ringuette, que l’on a pu également voir dans Pour toi Flora, et Xavier Watso, professeur et créateur de contenu abénaki d’Odanak.

Normand Junior Thirnish-Pilot (debout) est le quatrième scénariste du projet.

Sonia Bonspille Boileau précise que la série n’a pas pour seul objectif de démystifier les préjugés, mais aussi de se raconter, nous entre nous [...] On va pouvoir se reconnaître un petit peu partout dans les communautés, je trouve ça l'fun , s’enthousiasme-t-elle.

On a beaucoup souffert juste en étant Autochtone. Mais on est encore là, puis on continue à rire , ajoute Normand Junior Thirnish-Pilot. Je trouve ça important de montrer qu’on est encore là malgré tout ce qui s'est passé, puis on rit encore plus fort […] Je veux qu'on nous entende rire.

L’objectif à présent pour l’équipe est de développer l’arc général et les personnages pour écrire 4 des 10 épisodes de 11 minutes. Si le diffuseur approché approuve d’ici la fin de l’automne les épisodes soumis, le projet pourra alors passer aux étapes de production et de tournage.

Avec les informations de Jhade Montpetit et d’Aïda Semlali