Une vingtaine de personnes ont manifesté ce midi devant le palais de justice de Sherbrooke pour souligner la Journée mondiale pour le droit à l'avortement. Leur leitmotiv : libres et unies derrière le droit à l’avortement.

Des représentantes de SOS Grossesse Estrie étaient notamment sur place pour répondre aux questions. À travers le monde, on n’a pas toutes les mêmes droits au niveau de l’avortement. Ici, au Québec, on a la chance d’avoir accès à des services, même si ce n’est pas à 100 %. Mais c’est gratuit et effectué par des médecins compétents , souligne la directrice générale de l’organisme, Paskale Hamel.

L’avortement est un droit et ça doit continuer à l’être.

Pour Paskale Hamel, il est d’autant plus important de protéger le droit à l’avortement au Québec après les restrictions qui sont désormais légion aux États-Unis. Il y a des femmes qui sont mortes au Québec dans les années 50 parce qu’elles s’avortaient elles-mêmes. Il est important qu’il n’y ait pas de recul , croit-elle.

Publicité

SOS Grossesse Estrie offre environ 1200 services par an.

C’est son corps, c’est son choix

Laurence Morin, intervenante au CALACS Estrie, faisait partie du rassemblement, jeudi, à Sherbrooke. J’ai des amies ici qui ont eu recours à l’avortement. L’une d'entre elle m’a dit que le fait d’avoir pu avorter deux fois a contribué à sauver sa vie , indique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Est-ce qu’on peut penser à la femme ? C’est son corps, c’est son choix.

Si elle ne se sent pas prête de donner naissance, elle pense que ça va affecter sa qualité de vie, sa santé mentale, sa santé émotionnelle, [...] c’est son choix. La vie de la femme qui porte l’enfant est aussi importante qu’un enfant potentiel , martèle-t-elle.

Joana Trépanier De La Bruère, elle aussi intervenante au CALACS Estrie, explique pour sa part que le droit à l’avortement est essentiel dans le cadre d’agressions à caractère sexuel.

Certaines victimes tombent enceintes lors de viols. Être obligée de porter un enfant conçu lors d’un viol et d’avoir cet enfant, sans en avoir eu le choix, peut vivre un traumatisme à vie. L’enfant risque d’être placé, vivre des traumatismes, lui aussi. C’est important à prendre en compte , fait-elle savoir.

On n’a pas lutté tout ce temps pour avoir le droit à l’avortement pour que ça soit encore dans les pourparlers en 2023 quand on part d’inclusion et d’ouverture dans la société.