Pénurie de juges : la juge en chef de la Cour du Banc du Roi tire la sonnette d’alarme

La juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick s’inquiète des délais dans le système de justice, une situation qui pourrait bientôt s'aggraver.

Dans une note de service envoyée le 27 septembre, la juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Tracey K. DeWare, rappelle que trois postes de juges à temps plein sont à pourvoir, dont l’un depuis deux ans.

La lettre, qui a été envoyée au juge en chef du Nouveau-Brunswick Marc Richard, aux juges de la Cour du Banc du Roi et au ministre de la Justice et procureur général Ted Flemming indique que les postes de juge vacants dans la province limitent la capacité du tribunal à garantir que les audiences ont lieu dans les meilleurs délais.

Nous devons régulièrement reporter des audiences non urgentes au profit d’affaires criminelles et de protection de l’enfance, dont les délais de règlement sont plus stricts.

Si ces affaires ajournées sont jugées, de façon objective, moins urgentes qu’une audience de la protection de l’enfance ou qu’un procès devant jury, il n’en demeure pas moins qu’elles sont très urgentes pour les personnes concernées , peut-on lire dans le document.

Publicité

Des nominations qui se font attendre

La situation pourrait toutefois s'empirer, dit-elle.

En 2022, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé la création d’un poste de juge en chef adjoint à la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi. Ce poste, qui n’a toujours pas été pourvu, devait permettre au Nouveau-Brunswick de moderniser son système de droit familial.

Puisque le Nouveau-Brunswick attend toujours la désignation d'un juge en chef adjoint, Mme DeWare dit avoir pris la décision de confier ce dossier aux juges Larry Landry et Marie-Claude Bélanger-Richard pendant deux mois. Ces derniers devront trouver des solutions aux problèmes de la Division de la famille, dans l’optique non seulement de s’attaquer aux retards, mais également de passer à un modèle juridictionnel moins accusatoire.

Nous sommes conscients que leur absence du rôle causera des retards et d’autres problèmes à court terme, mais ces travaux ne peuvent plus attendre.

Un stress pour les familles

Le directeur général du Barreau du Nouveau-Brunswick, Marc L. Richard, confirme que la situation cause des délais inacceptables.

Dans les régions de Moncton et de Fredericton, certaines causes liées au droit familial peuvent prendre entre 12 et 18 mois avant d’être entendues, une situation qui peut être source de stress pour les familles, particulièrement les enfants.

Si le dossier vise à déterminer de manière définitive qui a la garde des enfants, les droits de visite et ce à quoi ceux-ci ressemblent [...] Ça affecte tout le noyau familial parce qu’on est toujours dans un état d’instabilité , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Barreau du Nouveau-Brunswick, Marc L. Richard, comprend mal pourquoi le fédéral tarde à pourvoir les postes de juge dans la province. Photo : Radio-Canada

Marc Richard dit ne pas comprendre pourquoi le gouvernement fédéral tarde à ce point à pourvoir les postes de juge à la Cour du Banc du Roi.

Publicité

Le Nouveau-Brunswick fait face aux mêmes problèmes que les autres provinces. Dans les dernières années, ça semblait s’être amélioré, mais pour une raison ou une autre, ça semble tarder , dit-il.

Quoi qu’il arrive, il prédit que la situation va perdurer un certain temps puisque les retards accumulés sont nombreux. De plus, la province serait probablement en sous-effectifs de juges même s’il n’y avait plus de poste à pourvoir.

Lorsque tous les postes étaient pourvus au Nouveau-Brunswick, il y avait aussi des délais , se souvient-il. Est-ce qu’il y aurait dû avoir d’autres juges? Probablement, mais c’est difficile de faire une analyse quand il y a autant de postes à combler.

Selon moi, même si tous les postes étaient remplis, il y aurait quand même des délais parce que c’est un problème qui perdure depuis plusieurs années.

Dans un courriel, le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick a dit avoir pris connaissance de la note de service de la juge Tracey K. DeWare.

Le personnel du ministère rencontrera la juge en chef DeWare la semaine prochaine pour discuter des questions qu'elle a soulevées , a indiqué un porte-parole dans un courriel.

Le ministère de la Justice du Canada n’a pas donné suite à notre demande d’information.

Avec des informations de Nicolas Steinbach