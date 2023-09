Jaclin Bégin reçoit le prix de l’engagement et du leadership au congrès de la FQM

Le maire de Sainte-Germaine-Boulé et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin, a été honoré au 81e congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, qui se déroule cette semaine à Québec.

M. Bégin a en effet reçu le Prix Jean-Marie-Moreau, remis pour souligner l'engagement d'un élu envers sa communauté et son leadership.

C’est une très belle marque de reconnaissance, a-t-il réagi. Vous savez, quand on occupe un rôle d’élu, il faut absolument travailler avec les gens et que l’on soit engagés. De se faire reconnaître à ce niveau, c’est vraiment flatteur.

Bien qu'il s'agisse d'un honneur individuel, Jaclin Bégin tient à le partager avec toutes les équipes qui ont travaillé avec lui jusqu'à présent au cours de sa longue carrière dans le monde municipal.

Ce n’est jamais un rôle individuel, c’est toujours un rôle d’équipe, sinon on n’y arriverait pas. Quand on est bien entourés, avec des gens compétents qui ont la vie municipale à coeur, ça fait toujours de beaux résultats et j’en suis fier.

Une carrière bien remplie

En tant qu’élu municipal, Jaclin Bégin a siégé au conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest à compter de 1997 avant d'en devenir le préfet en janvier 2014. Les élus du territoire le reconduiront à cette fonction à cinq reprises.

Dans le milieu, il est considéré comme un pilier du monde municipal, un homme politique humain, disponible et engagé, dont les nombreuses réalisations et la grande générosité méritent d’être connues et honorées. Il cumule les engagements autant sociaux, économiques ou communautaires, souligne-t-on dans un communiqué de la MRC d'Abitibi-Ouest.

J’ai été pris un peu par surprise, a mentionné M. Bégin à propos de son prix. C’est mon directeur général à la MRC, Normand Lagrange, qui a monté le dossier avec ses collaborateurs. On m’a tenu ça secret jusqu’à la dernière minute. C’est le fun de se faire reconnaître par un prix comme ça, mais c’est autant gratifiant de voir qu’il y a des gens qui pensent à toi pour un tel prix et qui mettent et du temps et de l'énergie à te présenter et à monter ton dossier , a-t-il fait valoir.

- Avec la collaboration de Jean-Michel Cotnoir et de Lise Millette