Le programme d’immersion française de l’École J.H. Picard célèbre son 50e anniversaire

Le programme d’immersion française de l’École J.H. Picard à Edmonton célèbre son 50e anniversaire cette année.

Denis Tardif, un ancien directeur du Secrétariat francophone et directeur général et président de l'Association canadienne-française de l'Alberta souligne le rôle qu’a joué l'établissement pour la francophonie en regroupant l’éducation secondaire en français de la 8e à la 12e année lors de sa création.

C'était certainement une école qui était importante parce qu'elle remplaçait les deux écoles privées qui existaient, c'est-à-dire [...] la partie secondaire du Collège Saint-Jean et l'Académie Assomption.

Denis Tardif, qui a enseigné à J.H. Picard de 1974 à 1979, souligne que l’école secondaire bilingue a aussi agi comme précurseur à l’éducation francophone.

C'était important parce qu'on pouvait faire de l'enseignement en français [...] à l'École J.H. Picard, on enseignait les sciences en français, on enseignait les mathématiques en français, on enseignait toutes les matières , dit-il.

Selon lui, ce modèle a permis d’entrevoir un modèle pour les écoles francophones en Alberta qui viendrait plus tard avec la Charte des droits et libertés en 82 et avec la gestion scolaire en 1994.

Publicité

Cette école, explique Denis Tardif, c'était quand même ce phénomène canadien qui était connu sous le nom de l'immersion, l'immersion française. Et puis, c'est un phénomène qui a été important, qui l'est toujours de nos jours et c'était au début de ce phénomène de l'enseignement du français par immersion.

Des célébrations prévues

Des célébrations ont lieu toute la journée à l’École J.H Picard pour souligner le 50e anniversaire du programme. Les finissants et les anciens membres du personnel sont invités à venir célébrer l’école en soirée avec les élèves et les enseignants actuels.

De plus, la directrice de l’école, Guitta Kodershah, ajoute que des activités pédagogiques sont organisées tout au long de l’année avec les élèves pour marquer les célébrations.

On espère laisser un impact beaucoup plus profond chez nos élèves et les aider à mieux comprendre ce que ça veut dire célébrer 50 ans dans l'histoire d'une école [avec] des projets dans différents cours.

Isabel Feehn, une élève de J.H. Picard, dit comprendre l’importance de ce 50e anniversaire : Toute ma famille a une connexion spéciale à cette école.