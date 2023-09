Le NPD prévoit utiliser des fonds provinciaux non alloués, selon sa plateforme chiffrée 

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) a présenté jeudi sa plateforme chiffrée, dans laquelle le parti, qui promet d’importants investissements dans le domaine de la santé, prévoit injecter près de 2,3 milliards de dollars en nouvelles dépenses sur quatre ans, s’il est élu le 3 octobre prochain.

Depuis le début de la campagne électorale, le 5 septembre dernier, le NPD accumule les annonces d’investissements en santé.

On compte parmi celles-ci la réouverture ou la construction de salles d’urgence, le recrutement de plusieurs centaines de professionnels de la santé, l’expansion de la capacité du campus Bannatyne et l’augmentation de la capacité chirurgicale de deux hôpitaux de Winnipeg.

D’après la plateforme dévoilée jeudi, un gouvernement néo-démocrate injecterait en moyenne un peu plus de 245 millions de dollars par année dans le système de santé.

Nous savons que l'amélioration des soins de santé et la fin de l'itinérance chronique sont des objectifs ambitieux , déclare le chef du parti, Wab Kinew, par voie de communiqué de presse envoyé jeudi. Mais la façon dont nous faisons les choses difficiles au Manitoba, c'est en les faisant ensemble. Et je suis optimiste quant à l'avenir de notre province.

Dans le cadre d’une série d’engagements relatifs à la sécurité et à la lutte à la criminalité, M. Kinew s’est engagé à mettre fin à l’itinérance chronique d’ici deux mandats d’un gouvernement néo-démocrate. D’après une porte-parole du NPD , le parti investirait à cet effet 86 millions de dollars sur quatre ans.

Les promesses liées à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, le gel des taux d’Hydro-Manitoba, la suspension temporaire de la taxe provinciale sur l’essence et les allégements d’impôts relatifs au logement et à la propriété seraient financés à hauteur d’environ 120 millions de dollars en moyenne annuellement.

En matière d’éducation, le recrutement de plus de personnel enseignant, l’expansion du programme des garderies à 10 $ et l’implantation d’un programme universel de repas dans les écoles recevraient en moyenne un peu plus de 74 millions de dollars chaque année pendant quatre ans.

De surcroît, le NPD prévoit consacrer 1,6 million de dollars sur quatre ans à une enquête indépendante sur la réponse de la province à la pandémie de COVID-19.

Un fonds provincial inutilisé

Selon sa plateforme, le parti prévoit utiliser des fonds inutilisés sous le gouvernement progressiste-conservateur en plus de réallouer certains fonds. Le NPD estime ainsi atteindre l’équilibre budgétaire d’ici la fin d’un premier mandat.

D’après M. Kinew, une réserve de plus d’un demi-milliard de dollars dort dans les coffres de la province.

Pendant que Brian Pallister et Heather Stefanson étaient au gouvernement, ils ont pris un type de budget gouvernemental appelé "ajustements des services internes", qui représentait auparavant quelque 40 millions par an, et l'ont gonflé à plus d'un demi-milliard de dollars, de sorte qu'à la fin de l'année fiscale, ils pouvaient prendre toutes les initiatives qu'ils souhaitaient , affirme Wab Kinew.

Dépenser l’argent de ce fonds n’aurait pas d’impact sur le fonds de 200 millions de dollars voué aux imprévus, assure le chef néo-démocrate.

Nous conservons une marge de manœuvre pour faire face aux événements imprévus qui surviendront inévitablement, mais nous veillerons également à une plus grande transparence en expliquant en détail comment nous allons investir dans les soins de santé et l'économie , soutient-il.

Il ajoute que s’il accède au pouvoir, son parti n’aura pas à augmenter les impôts pour financer ses engagements.

Le 6 septembre dernier, le Parti libéral du Manitoba a été le premier à dévoiler sa plateforme chiffrée.

Le Parti progressiste-conservateur n'a pour sa part pas encore présenté la sienne.