La réconciliation à travers la danse à l’Université Laval

« Prendre conscience de la vérité pour cheminer vers la réconciliation », c’est dans cette vision que l’Université Laval a décidé d’accueillir les communautés autochtones sur son campus pour cette troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le coup d’envoi des trois jours de célébrations a été donné jeudi matin par le groupe RedTail Spirit Singers, qui était accompagné par 10 danseuses et danseurs des nations wendat, innue, crie et ojibwée.

Depuis 2021, cette journée, qui a lieu le 30 septembre de chaque année, est devenue un moment de commémoration chargé d’émotion organisé par les communautés autochtones du Canada. Cette année, l'Université Laval souhaite honorer la mémoire de Joyce Echaquan, décédée en 2020 dans un hôpital situé près de la communauté atikamekw de Manawan.

Plusieurs enfants, en tenue traditionnelle autochtone, ont dansé pour cette première journée d'activités.

De nombreux étudiants et curieux sont entrés dans la danse pour partager ce moment de partage avec les communautés autochtones. Pour cette première journée de célébrations sur les terrains de l'université, Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l’UL constate que des liens se tissent entre les participants.

Ça me touche beaucoup les moments qu’on vit actuellement à l’université. […] Quel rapprochement , s’exclame-t-elle, en remarquant bon nombre de personnes prenant part aux activités.

Jusqu'à samedi, des représentants des Premières Nations tiennent trois jours de célébrations et d'activités sur le campus de l'Université Laval.

On a voulu par cet accueil des communautés autochtones qui voulaient célébrer sur notre campus, on veut prendre pleinement conscience de la vérité pour cheminer vers la réconciliation.

Cette communion entre les communautés est aussi une réussite aux yeux de Marie-Claude Cleary, directrice-générale de la fondation Nouveaux sentiers. Je me sens fière, et je suis contente de voir qu’on peut essayer de mobiliser des gens , dit-elle.

Sa fondation, située à Québec, dessert 42 communautés à travers la province. La mission première de Nouveaux sentiers est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des jeunes des Premières Nations.

La Journée de la vérité et de la réconciliation, c’est le moment pour se rappeler des jeunes, des jeunes qui sont partis dans les pensionnats et qui ne sont jamais revenus. C’est le temps aussi d’honorer les survivants des pensionnats , affirme Mme Cleary.

Marie-Claude Cleary, directrice-générale de la fondation Nouveaux sentiers.

Le cheval de bataille de la fondation dirigée par Marie-Claude Cleary est d’aider les jeunes à surmonter les traumatismes post-générationnels. La fondation veut célébrer la jeunesse, sa résilience et son avenir. Qu’est-ce qu’il y a pour eux autres aujourd’hui? , s’interroge-t-elle. La jeunesse est porteuse d’un message d’espoir, selon Marie-Claude Cleary.

Promouvoir l’héritage culturel

Plusieurs activités sont proposées durant ces trois journées, les intéressés pourront notamment rencontrer des artisans, goûter des mets traditionnels, participer à des danses ainsi qu’à des conférences et des ateliers.

Vendredi, l’artiste innue Sarah Cleary animera un atelier sur les langues autochtones, le conteur de la nation huronne-wendat Dominic Ste-Marie sera également présent.

Jason Picard, qui a repris en avril 2022 l’entreprise Bastien Industrie, produit des mocassins conçus avec un savoir-faire autochtone. Au-delà de l’image traditionnelle que véhicule cette paire de chaussures, il essaie de lui frayer un chemin dans des boutiques de mode.

On est dans une époque où on parle d’acheter local et des produits durables, nous tout est fait à la main, à Wendake. […] C’est une opportunité de faire connaître nos produits à la population universitaire et de faire connaître les traditions autochtones , croit l’entrepreneur wendat.

Samedi, la journée débutera par la marche de la vérité, organisée par la fondation Nouveaux sentiers.

