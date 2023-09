Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent vient de confirmer aux huit Centres d’action bénévole, organismes qui gèrent les popotes roulantes, qu’ils se partageront 279 135 $ de budget supplémentaire.

L'argent provient d'une enveloppe de 10,4 millions de dollars annoncée en mai par la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. Le gouvernement du Québec voulait ainsi accroître son offre de soutien à domicile.

Cette bonification budgétaire arrive comme une bouffée d’air frais, selon le directeur général du Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette, Bernard Poirier. Ça va permettre d'équilibrer le budget. C'est la première partie de l'équation , mentionne-t-il.

La popote roulante, qu'est-ce que c'est ? Il s’agit d’un service de livraison à domicile de repas équilibrés à faible coût destiné aux aînés ou aux personnes en perte d’autonomie. Le Québec compte 300 popotes roulantes.

Le montant accordé à chaque Centre d’action bénévole diffère d’une MRC à l’autre, puisqu’il est déterminé en fonction du nombre de repas servis au cours de la dernière année. Dans celle de Rimouski-Neigette, 19 500 repas sont livrés en moyenne chaque année.

Les livraisons sont effectuées trois fois par semaine à Rimouski et une fois par semaine ailleurs dans la MRC , notamment à Saint-Narcisse, Saint-Marcellin et Saint-Valérien. Les jours de livraison, des bénévoles viennent prêter main-forte à la coordonnatrice de la popote roulante, Valérie Morissette. Les plats sont livrés par un service de traiteur dans les locaux du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette, puis portionnés, emballés et livrés par des bénévoles.

Ouvrir en mode plein écran Odette Thériault (à gauche) vient prêter main-forte à l'équipe de la popote roulante depuis près de 7 ans. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Odette Thériault donne de son temps chaque semaine depuis près de 7 ans. J'aime aller rencontrer les gens. C'est parce que j'ai une formation en travail social. J'ai travaillé à l'aide sociale pendant 35 ans , explique-t-elle.

Publicité

La popote roulante, c'est aussi une façon de briser l'isolement des aînés. On a l'impression qu'on fait une différence dans la vie des gens. Des fois, on sort de là, puis ils nous disent : "Ah que ça fait du bien, je vous ai vu aujourd'hui" , ajoute Mme Thériault.

La coordonnatrice du service, Valérie Morissette, abonde dans le même sens. Elle affirme pouvoir compter sur une équipe de bénévoles consciencieux. Ils prennent le temps, avec les clients, de voir comment ça va, puis si le client dit : "ça ne va pas bien aujourd'hui, le bénévole prend le temps puis il l'écoute" , mentionne Mme Morissette.

Le directeur général du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette, Bernard Poirier, croit que la bonification budgétaire allouée par le gouvernement va leur donner les moyens de développer un peu plus.

L'objectif est, et ça le demeurera, d'avoir le prix le plus abordable possible avec les moyens qu'on a. Je pense qu'on a un devoir d'efficience là-dedans.

Entre 350 et 400 repas sont livrés chaque semaine à Rimouski et les environs, mais avec le vieillissement de la population, M. Poirier voit grand. C’est sûr qu’on a une plus grande capacité et à notre connaissance, le besoin est plus grand. Maintenant, quel est le chemin pour arriver jusqu’à ces gens-là? Il y a là des efforts à mettre , déclare-t-il, convaincu.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette, Bernard Poirier, estime qu'il serait possible d'accroître le nombre de repas servis par la popote roulante. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Le directeur rêve même d’éventuellement doter l'organisme d'une cuisine complète et adaptée pour produire davantage de repas et effectuer la livraison plus de trois fois par semaine. On n’a pas nécessairement ici les installations pour le faire, donc ça s’inscrit dans un plan de développement beaucoup plus large qui pourrait nous amener à nous installer dans d’autres locaux , explique M. Poirier.

Une demande de financement en ce sens devrait d’ailleurs être déposée au gouvernement provincial d'ici deux ou trois ans.