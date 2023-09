Baie-Comeau enrichira sa forêt urbaine avec 3400 arbres

La Ville de Baie-Comeau organise des plantations d’arbres au cours des prochains jours pour enrichir sa forêt urbaine.

D’ici deux ans, plus de 3400 arbres s’ajouteront au parc des Pionniers et au parc Saint-Nom-de-Marie. Environ 1733 arbres seront plantés cet automne et environ la même quantité sera plantée l'an prochain.

Avec ce projet, Baie-Comeau veut notamment améliorer les indices d’ombrage dans ses parcs, favoriser la biodiversité et s’adapter aux changements climatiques.

Nous sommes entourés d’arbres sur la Côte-Nord, mais on se rend compte qu’au sein du périmètre urbain de la Ville de Baie-Comeau, on a des quantités d’arbres inférieures à ce qui se trouve dans plusieurs autres villes du Québec , explique l’écoconseillère pour la Ville de Baie-Comeau, Julie Malouin.

La chargée de projet de la coopérative Arbre-Évolution, Marie-Christine Lee (à gauche) et l'écoconseillère pour la Ville de Baie-Comeau, Julie Malouin, ont participé, ce jeudi, à la plantation d'arbres. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Une activité collective

La coopérative Arbre-Évolution chapeaute cette initiative de reboisement.

La chargée de projet Marie-Christine Lee indique que la plantation s’effectue notamment sur une base volontaire. Elle invite les Baie-Comois à venir prêter main forte cette fin de semaine pour verdir les parcs de la ville.

On souhaite que les citoyens s’impliquent, parce que finalement, c’est eux qui vont bénéficier de cette plantation.

D'ici deux ans, plus de 3400 arbres, comme celui-ci, s'ajouteront dans les parcs de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Elle précise que les personnes intéressées à participer n’ont pas besoin de s’inscrire. Les gens peuvent venir de façon spontanée et venir passer un après-midi, une journée complète ou même l'entièreté de la plantation avec nous , convie la chargée de projet.

Jusqu’à samedi, le reboisement se déroule au parc des Pionniers de 8 h 30 à 16 h 30. L’activité se poursuivra dimanche et lundi au parc Saint-Nom-de-Marie aux mêmes heures.

Les plantations sont principalement financées par les compensations carbone de petites et moyennes entreprises (PME), qui versent un montant pour contrebalancer leurs émissions de gaz à effet de serre.

Avec les informations de Camille Lacroix