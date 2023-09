Cinéma: « Je n’ai plus l’envie », dit Xavier Dolan, dans une nouvelle entrevue

Après avoir fait part de son désir de quitter le milieu du cinéma, l’acteur et réalisateur Xavier Dolan se confie à son ami, le comédien Lucas Bravo (Emily in Paris). Dans une entrevue publiée dans le magazine GQ France, il aborde son amour du métier et les embûches qui l’ont mené vers cette décision.

Dans le texte présenté sous forme de questions-réponses, le cinéaste de 34 ans entre plus profondément au cœur des déclarations qu’il avait faites en juillet concernant son désir de ne plus faire de film. Ayant réalisé son premier long-métrage J’ai tué ma mère (2009), à seulement 20 ans, Xavier Dolan ne se retire pas de son milieu parce qu’il pense avoir tout dit, au contraire.

Même s’il explique être encore inspiré, l’idée de devoir affronter la post-production et la promotion d’un film génère trop de douleur pour lui. C’est ce qui te pousse à devenir le plus jeune retraité du cinéma? , rétorque Lucas Bravo. Je ne m’attendais pas à cet écœurement, cette lassitude. Je n’ai aucune amertume, mais je me détache. Je n’ai plus l’envie , répond simplement son ami. Dolan affirme être trop passionné par son métier pour être confronté au manque de passion et de rigueur d’autres personnes qui interviennent plus tardivement dans la vie d’un film .

Le cinéaste cite entre autres Hayao Miyazaki qui disait que faire des films n’apportait que de la souffrance. C’est un peu vrai , lance Dolan durant l’entrevue. Au-delà de l’extrême expérience que semble représenter la création d’un film pour lui, c’est d’autant plus la grande marge entre son plaisir de diriger les acteurs et actrices en faisant naître une idée, puis la solitude de la suite (le montage, les entrevues, etc.) qui a provoqué son choix.

Publicité

Son amour du septième art s’est effrité, notamment à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Un vif désintérêt pour le cinéma s’empare de lui lorsqu’il constate que la Terre va si mal.

Je pense qu’il y a une corrélation entre mon abandon du cinéma et mon abandon du monde en général , précise-t-il dans le magazine français. L’actualité dépourvue de bonne nouvelle le hante: Le monde brûle, notre civilisation arrive à son terme. La planète va se reconstruire, mais nous, humains, on arrive à la fin d’un chapitre. On se dirige vers un changement monumental de notre existence et beaucoup restent dans le déni. Ça me fait perdre énormément d’espoir en notre humanité. L’idée de faire un film pour le cinéma devient tout d’un coup très ridicule , détaille le cinéaste. Il rappelle d’ailleurs qu’au Festival de Cannes, il y a dix ans, il répondait mort, évidemment , à tous les journalistes qui lui demandaient à quel endroit il se voyait dans vingt ans.

Durant l’entretien, le réalisateur de Mommy, Les amours imaginaires, Laurence Anyways et Juste la fin du monde, ressasse abondamment le thème de l’adieu, citant d’ailleurs le poème du même nom de Guillaume Apollinaire. Dolan aborde les nombreux départs, parmi les personnes de son entourage, qui ont façonné sa vie: Plus le temps passe, plus ma vie et ma carrière avancent, et plus je réalise que certains fantasmes sont incompatibles avec ma réalité. C’est un deuil de tous les instants.

Avec les informations de GQ France