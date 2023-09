Mohammed Amine Oumina souhaite être remis en liberté pour suivre une thérapie

Mohamed Amine Oumina saura le 6 octobre prochain si le juge accepte de le remettre en liberté en attente de son procès dans le but de suivre une thérapie.

Accusé d’avoir causé la mort de Charles Lafontaine le printemps dernier à Sherbrooke, l'homme de 27 ans a assisté à la tenue de son enquête sur remise en liberté mercredi.

L'avocat de la défense, Jean-Marc Bénard, précise que le juge devra déterminer si les arguments présentés par la défense sont suffisants pour le convaincre d'autoriser la remise en liberté.

Monsieur souhaite intégrer une ressource pour commencer une thérapie, donc c'est une remise en liberté, mais dans un cadre très restrictif. Ce qu'on veut c'est qu'il puisse intégrer cette ressource-là 24 heures sur 24 , précise l'avocat Jean-Marc Bénard.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales s'oppose à la remise en liberté

De son côté, la procureure aux poursuites criminelles et pénales a plutôt tenté de convaincre le juge qu'il serait avisé de laisser Mohammed Amine Oumina derrière les barreaux en attendant son procès.

Il faut comprendre que M. Oumina fait face à une accusation très sérieuse, quand on parle d'homicide involontaire, on parle d'une infraction passible de l'emprisonnement à perpétuité. Comme ça a été diffusé dans les médias, les gens savent que c'est avec usage d'une arme à feu et ça, le Code criminel demande au juge d'en tenir compte dans les facteurs qu'ils doivent soupeser , décrit la procureure Stéphanie Landry.

Elle fait valoir que les circonstances entourant la commission des infractions fait aussi partie des éléments que devra considérer le juge dans sa décision, soit le fait que l'accusé a pris la fuite et a été retrouvé en vertu d'un mandat d'arrêt international.

Elle souligne que le juge devra évaluer si cette remise en liberté pourrait entraîner un sentiment de perte de confiance en la justice de la part du public.

Selon elle, si le juge prend une semaine avant de rendre sa décision, c'est que les arguments des deux partis ont été crédibles et solides .

Avec les informations de René-Charles Quirion