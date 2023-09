L'entreprise d'enfouissement et de recyclage de verre, Groupe Bellemare, n'entend pas déménager ses activités de Trois-Rivières, comme l'invitent à le faire des citoyens du secteur.

Le président de l'entreprise, Serge Bellemare, réagit pour la première fois sur les ondes de Radio-Canada à la suite d'un reportage diffusé, le 21 septembre dernier, à l'émission Enquête. Plusieurs citoyens qui vivent près du site de recyclage de verre soutiennent que leur quotidien est empoisonné par les activités du fleuron régional.

Ces citoyens, tous résidents du secteur Vieilles-Forges, souhaitent que l'entreprise aille poursuivre ses activités ailleurs.

Serge Bellemare indique que cette option [déménagement de l'entreprise] n'est nullement envisageable , vu les importants investissements réalisés au fil du temps, à ses installations du nord de la ville.

Fermer les installations actuelles de recyclage de verre et s'en aller ailleurs, comme le suggèrent des citoyens qui habitent à proximité, est clairement une chose impensable pour le Groupe Bellemare.

C'est quelque chose que l'on bâtit depuis les années 2000. On recycle, on revalorise, on a une stratégie de développement durable. Trouver un autre site comme ça, j'en vois pas dans la région et monétairement c'est inaccessible , rétorque Serge Bellemare.

Des mesures atténuantes sont déjà en place

L'entreprise tenait à réagir au reportage de l'émission Enquête. Elle réfute les allégations voulant qu'elle soit une délinquante environnementale. Une batterie de mesures d'atténuation des désagréments occasionnés (odeurs, bruit, poussière) a été mise en place, depuis l'été 2022, fait valoir son président.

On a pavé à grandeur le site, on a mis des [limiteurs] de vitesse, on a modifié les équipements, les alarmes de recul. On est en train de fermer notre site d'enfouissement, on va fermer de façon étanche le site et d'une façon définitive , atteste Serge Bellemare.

La qualité discutable de l'eau d'un ruisseau avoisinant est brandie comme argument contre l'exploitant industriel qui affirme faire un suivi annuel des eaux de surface du site.

Comme il était mentionné dans le reportage de l'émission Enquête, on rencontre tous les paramètres du ministère de suivi des eaux, année après année.

En prenant la décision de fermer 15 ans plus tôt que prévu, non pas ses installations de recyclage de verre mais son site d'enfouissement de matériaux secs contigu, Groupe Bellemare estime poser un geste très important qui le privera de revenus qualifiés de substantiels , sans qu'un éventuel impact sur la nappe phréatique n'ait été établi.

Pour ce qui est des plaignants, Serge Bellemare répète qu'il leur tend la main. On veut que les citoyens qui ont des choses à nous signifier les partagent au représentant qui a été voté par eux , dit-il.

Cette exploitation d'enfouissement et de recyclage se situe en théorie dans une zone industrielle. C'était le cas à tout le moins, lorsqu'elle s'est implantée à cet endroit à la fin des années 70. Le zonage a été modifié au fil du temps et Groupe Bellemare affirme n'en n'avoir jamais été informé.

Une lettre pour réclamer une intervention

Une lettre signée par 15 citoyens de Trois-Rivières, du secteur des Vieilles-Forges, a été envoyée au gouvernement et réclame une intervention rapide, avant l’octroi des contrats publics pour le recyclage du verre de la consigne élargie. Des demandes ont aussi été acheminées au ministre régional, Jean Boulet, ainsi qu'au ministre de l'Environnement, Benoit Charette. La Ville de Trois-Rivières a reçu quant à elle une lettre qui dénonce son inaction dans le dossier.

En point de presse cet avant-midi, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRBC) a indiqué n'avoir aucun lien avec le Groupe Bellemare. Le président-directeur général de l'organisme, Normand Bisson, indique qu'il ne connaissait pas l'historique environnemental de l'entreprise, avant la diffusion du reportage de l'émission Enquête.

Ouvrir en mode plein écran Des bâches vertes recouvrent la montagne de silicate de fer sur le site du Groupe Bellemare, depuis août 2023. Photo : Étienne Boulay

Normand Bisson confirme que le Groupe Bellemare lui a signifié son intérêt à traiter le verre de la consigne. Il assure que l' AQRBC travaille avec des entreprises qui détiennent tous les permis nécessaires et qui respectent l'environnement. Le président-directeur général de l' AQRBC mentionne que des inspecteurs sont présents tous les jours , chez les conditionneurs avec qui il fait actuellement affaire pour vérifier leur conformité, ce qui n'est pas le cas du Groupe Bellemare.

C'est difficile au niveau réputationnel, c'est regrettable cette situation. Je pense qu'avec une bonne communication et une bonne planification avec les voisins on ne serait pas là aujourd'hui , conclut Serge Bellemare.

Le Groupe Bellemare a publié un communiqué de presse, en fin d'après-midi, dans lequel il réitère son ouverture à discuter avec les citoyens et précise que le bien-être des voisins fait partie de ses valeurs.

D’après un reportage de Louis Cloutier et l'émission Enquête