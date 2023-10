Une première année écoulée depuis le scrutin provincial d’octobre 2022

Un an s'est écoulé depuis le scrutin provincial du 3 octobre 2022. Cette élection a été marquée par une vague caquiste, alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) a remporté cinq nouvelles circonscriptions dans l'Est-du-Québec. Bilan de la première année de cette nouvelle législature dans la région.

Lors du dernier scrutin, la Coalition avenir Québec (CAQ) a été reportée au pouvoir après avoir raflé 90 des 125 sièges à l'Assemblée nationale et récolté près de 41 % des voix.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ) ont quant à eux perdu des sièges, dont des circonscriptions auparavant considérées comme des châteaux forts péquistes, comme celle de Rimouski.

Québec solidaire (QS) a de son côté remporté un siège supplémentaire par rapport au scrutin de 2018 pour un total de 11 élus.

Résultats du scrutin provincial d’octobre 2022 Partis Nombre de sièges remportés en 2022 Pourcentage du vote reçu en 2022 Nombre de sièges remportés en 2018 Pourcentage du vote récolté en 2018 Coalition avenir Québec 90 41 % 74 37 % Parti libéral du Québec 21 14 % 31 25 % Québec solidaire 11 15 % 10 16 % Parti québécois 3 15 % 10 17 % Parti conservateur du Québec 0 13% 0 1,5 % Autres partis 0 2 % 0 3,5% Source : Élections Québec

L'enseignant en science politique au Cégep de Rimouski, Benoît Collette, affirme que deux changements majeurs ont marqué le paysage politique de l'Est-du-Québec à l'issue de ce scrutin : la percée de la Coalition avenir Québec et l'arrivée de nombreux nouveaux visages dans les sièges de députés.

Avant la dernière élection, la vague [caquiste] s'est arrêtée à Rivière-du-Loup, mais là, maintenant, on a plusieurs comtés au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie qui ont changé de camp , souligne l'enseignant.

Ouvrir en mode plein écran À la dissolution du parlement en août 2022, l'Est-du-Québec comptait deux élus de la Coalition avenir Québec, cinq du Parti québécois et deux élus députés indépendants originellement élus sous la bannière péquiste. Photo : Radio-Canada

Selon Benoît Collette, les candidatures locales ont relativement peu d'influence sur le choix des électeurs. C'est vraiment un vote pour le parti, pour le chef, explique-t-il. [...] On a des exemples classiques de cela comme lors de la vague orange du NPD en 2001. Au Québec, on a vu de parfaits inconnus se retrouver députés du jour au lendemain parce que le parti, le chef avait un attrait.

Il affirme que le scrutin de 2022 a aussi été marqué par une diminution des voix recueillies par le PLQ dans l'Est-du-Québec.

On a vu le vote du Parti libéral qui a continué à s'effondrer parce qu'on a beaucoup parlé du Parti québécois qui a perdu quelques députés dans l'Est-du-Québec, mais le PLQ qui, jadis, avait fait élire quand même des députés à Rivière-du-Loup [et dans Bonaventure] a complètement disparu de la carte , indique Benoît Collette.

Un avantage à voter du bon bord ?

Benoît Collette soutient que le fait d'avoir deux députées nommées ministres, soit la députée de Duplessis, Kateri Champagne-Jourdain, et celle de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, peut permettre d'assurer une meilleure représentativité de l'Est-du-Québec lors de la prise de décision au conseil des ministres.

Cela dit, selon l'enseignant, le fait d'avoir un député du parti au pouvoir comme élu n'accélère pas nécessairement la concrétisation des projets dans une circonscription.

J'ai pour mon dire que si ton projet est bon, il va se faire, peu importe que tu sois dans l'opposition ou le parti gouvernemental.

Si je prends, juste ici à côté, à Rimouski, on a eu deux gigantesques projets qui ont été faits puis on avait un député de l'opposition [Harold LeBel] : la rénovation du palais de justice et la construction [du pavillon] de la Faculté de médecine , cite-t-il en exemples.

Ouvrir en mode plein écran L'enseignant en sciences politiques au Cégep de Rimouski, Benoît Collette, estime que le fait d'élire un député du parti au pouvoir n'est pas nécessairement déterminant dans la rapidité d'avancement de certains projets. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé, Daniel Côté, partage, somme toute, le même avis.

Je dirais que, globalement, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui siège le plus proche possible du pouvoir. Par contre, je ne peux pas blâmer les oppositions non plus qui font toujours avec les moyens qu'ils ont , dit-il.

L'important, c'est d'avoir une bonne personne pour nous représenter dans les officines du pouvoir, qu'elle soit au pouvoir ou dans l'opposition.

Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL), préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et maire de Saint-Cyprien, Michel Lagacé, voit quant à lui de réels avantages à travailler avec un député du parti au pouvoir, surtout, s'il occupe un siège au conseil des ministres.

Ça nous ouvre des portes, à l'évidence, beaucoup plus facilement. Ce n'est pas une ministre déléguée [Maïté Blanchette Vézina], c'est une ministre avec un véritable portefeuille. Donc, qui a une capacité d'influence au conseil des ministres qui est plus importante , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, évalue que le fait qu'un député du parti au pouvoir soit élu représente un avantage pour faire cheminer des projets régionaux. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le préfet de la MRC de Sept-Rivières et maire de Port-Cartier, Alain Thibault, abonde dans le même sens.

Il avait, par ailleurs, offert son appui à la candidate de la CAQ dans la circonscription de Duplessis, Kateri Champagne-Jourdain lors de la campagne électorale. M. Thibault dit ne pas regretter cet appui, au contraire.

Pour nous, c'est beaucoup plus facilitant. On voyait une très belle opportunité de se donner une députée dans le parti au pouvoir , affirme-t-il.

Michel Lagacé et lui soulignent l'avantage que le ministre responsable soit nommé parmi les députés élus dans leur région.

Ce sont des gens que nous côtoyons depuis très longtemps, soit dans la chose municipale ou à proximité de la chose municipale, indique M. Lagacé. On n'a pas à expliquer nos attentes, ils les comprennent.

Transport, téléphonie cellulaire, logement : encore du travail à faire

Les préfets Daniel Côté, Michel Lagacé et Alain Thibault se réjouissent des avancées effectuées dans certains dossiers comme ceux de la création de places en garderie ou encore du financement dédié aux infrastructures avec l'arrivée du programme PAFIRSPA .

Les problèmes liés à la téléphonie cellulaire, au transport et au logement font par contre partie de ceux qui méritent plus d'attention rapidement, selon eux.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Port-Cartier et préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, salue la bonne collaboration établie avec les députés élus dans la région. Il espère que cela permettra des avancées dans certains dossiers comme celui du désenclavement de la Côte-Nord. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le préfet de la MRC de Sept-Rivières rappelle que le réseau cellulaire demeure déficient à de nombreux endroits le long de la route 138.

C'est une question de sécurité. [...] On nous promet que d'ici 2026, tout le monde va être branché au réseau cellulaire. On l'espère!

Dans ma propre MRC , c'est toute la route entre Gaspé et Murdochville qui n'a pas de couverture cellulaire. C'est un secteur qui est accidentogène. Il y a beaucoup de collisions, mais ça prend une éternité avant que les services d'urgence puissent se rendre , souligne de son côté, le préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé.

En ce qui a trait au transport, même s'il se dit très enthousiaste devant les montants investis pour réhabiliter le chemin de fer gaspésien, Daniel Côté rappelle que des améliorations sont toujours attendues pour le transport aérien dans l'Est-du-Québec.

Alain Thibault et Michel Lagacé partagent cet avis.

Le transport aérien bat de l'aile encore, sans faire de mauvais jeu de mots.

Le préfet de la MRC de Sept-Rivières cite en exemple le fait qu'il a dû effectuer la route du retour vers Sept-Îles en véhicule à trois reprises sur les quatre voyages en avion qu'il a effectué dans la dernière année.

Il souligne aussi que les dossiers du désenclavement de la Côte-Nord et du prolongement de la route 138 demeurent prioritaires pour lui.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, espère voir des actions prises rapidement par le gouvernement pour régler la crise du logement. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Enfin, Michel Lagacé et Daniel Côté nomment la question du logement dans l'Est-du-Québec comme celle qui mériterait un coup d'accélérateur de la part des élus à Québec.

On va souhaiter que le proverbe qui dit "petit train va loin" s'applique sur ce dossier-là [du logement].

M. Lagacé salue la volonté exprimée par les élus de trouver des solutions à cette crise.

Il estime par contre que des solutions concrètes pour lutter contre cette crise, comme l'octroi de prêts aux MRC pour la construction de logements, pourraient être mises en œuvre rapidement.

Le logement, je pense qu'il reste des croûtes à manger, sérieusement si l'on veut réussir à sortir de la crise.

Les programmes gouvernementaux ne font pas le travail. À la solde, il y a aussi 900 millions de dollars qui dort à Ottawa pour le logement, faute d'entente fédérale-provinciale. Toutes les provinces se sont entendues avec le gouvernement fédéral, sauf le Québec , affirme de son côté Daniel Côté.

Il rappelle que le manque de logements nuit à la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre puisqu'il manque de place pour loger les travailleurs sur le territoire.

Les trois préfets affirment avoir bon espoir de voir de nombreux dossiers se régler avant prochaines élections provinciales, prévues le 5 octobre 2026, même si pour y parvenir, les élus tant provinciaux que municipaux auront du pain sur la planche.