Le chantier Davie tend la main aux fournisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les fournisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui désirent contribuer aux projets du chantier Davie ont eu l'occasion de rencontrer des représentants du chantier naval jeudi à Saguenay.

Environ 80 entrepreneurs ont participé au déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord.

Le chantier naval fondé en 1825 construit et entretient d'immenses navires à ses installations situées à Lévis. Plus de 800 employés œuvrent quotidiennement sur le site.

L'événement visait à présenter les perspectives qui pourraient s'offrir aux entrepreneurs de la région. En plus des besoins rattachés au site, le chantier Davie a des demandes relatives aux services d’entretien spécialisé, aux capacités techniques et à la main-d’œuvre.

Le carnet de commande associé à la Stratégie nationale de construction navale s'élève à 8,5 milliards de dollars.

Les représentants de l’entreprise ont indiqué que pour chaque dollar dépensé par la Davie, les retombées économiques s’élevaient à deux dollars.

En plus des besoins rattachés au site, le chantier Davie a des demandes relatives aux services d'entretien spécialisé, aux capacités techniques et à la main-d'œuvre. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Un rendez-vous annuel de la chaîne d’approvisionnement de la construction navale se tiendra les 6 et 7 novembre prochains au Centre des congrès de Lévis. Des experts de l’industrie et des grands maîtres d’œuvre et des fournisseurs participeront à l’événement.