Plus de 10 ans après la sortie de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), une nouvelle mouture du jeu de tir à la première personne Counter-Strike, de Valve, est enfin lancée sur la plateforme de titres pour PC Steam.

Le plus grand bond technique de toute l'histoire de Counter-Strike , c'est ainsi qu'est décrite la mise à jour du jeu. Parmi les nouveautés, on compte un son retravaillé, une interface améliorée pour les joueurs et les joueuses et des cartes redessinées.

Les adeptes du jeu vidéo peuvent aussi s’attendre à un coup de jeune pour nombre d’outils, dont les grenades fumigènes.

Cette mise à jour était attendue depuis longtemps par la communauté de fans. Valve avait fait taire les rumeurs en l’annonçant finalement en mars, ce qui avait engendré, deux mois plus tard, un record d’achalandage dans le jeu CS:GO, avec un 1,8 million de joueurs et de joueuses connectées en simultané.

Le premier opus de la série Counter-Strike a été lancé en 1999, le second en 2012, et le troisième en 2023. CS:GO est le jeu vidéo le plus joué sur la plateforme Steam.

Rappelons que la Québécoise Stéphanie missharvey Harvey est multiple championne du monde en sport électronique des jeux de la série.

L’ensemble des objets collectés dans CS:GO seront transférés dans Counter-Strike 2 (CS2).

