Près de la moitié des sans-abri décédés à Toronto entre janvier et juin 2023 sont morts des suites d’une « intoxication aiguë à la drogue », a révélé jeudi la santé publique de Toronto.

Intoxication aiguë à la drogue : Décès par intoxication aiguë directement attribuable à la consommation d’une ou de plusieurs substances. Source : coroner en chef de l’Ontario

Durant les six premiers mois de l’année, la santé publique rapporte 79 décès au sein de la population itinérante. Le nombre de décès est en baisse par rapport à la même période l’année dernière, lorsque 92 membres de cette communauté ont perdu la vie.

Selon la santé publique, 46 % des décès entre janvier et juin sont dus à une « intoxication aiguë à la drogue ».

Les données de la Ville de Toronto indiquent que 44 % des personnes sans-logis décédées avaient entre 40 et 59 ans. La grande majorité des victimes sont des hommes.

Des drogues très puissantes

Le risque de surdoses est en croissance à Toronto en raison de la consommation d'opioïdes très puissants combinés à des substances inattendues , écrit la santé publique dans un communiqué.

Publicité

Les drogues disponibles dans les rues sont plus toxiques, plus contaminées et moins prévisibles , a déclaré par écrit la médecin hygiéniste en chef de Toronto, la Dre Eileen de Villa. Elle ajoute que la santé publique ainsi que la Ville font face au défi d’obtenir du nouveau financement pour la réduction des méfaits .

Le nombre de décès parmi la population sans domicile fixe associée aux « intoxications aiguës aux drogues » a augmenté de façon considérable depuis le début de la pandémie. Entre 2017 et 2019, environ 32 % des décès étaient dus à des intoxications. La moyenne est passée à 53 % entre 2020 et 2022.

Trois personnes en situation d’itinérance meurent chaque semaine à Toronto, d’après les données de la Ville.