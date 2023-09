Les extrêmes climatiques associés à la création du prochain supercontinent, dans 250 millions d’années, risquent d’entraîner la disparition de l'humain et de tous les autres mammifères, affirment des scientifiques britanniques associés aux universités de Bristol et de Leeds, et dont les travaux sont publiés dans la revue Nature Geoscience (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Dans leur étude, le paléoclimatologue Alexander Farnsworth et ses collègues présentent le tout premier modèle climatique d'un avenir lointain réalisé avec l’aide d’un superordinateur. Ils ont ainsi simulé les tendances en matière de température, de vent, de pluie et d'humidité qui prévaudront lorsque les continents du globe fusionneront pour former le prochain supercontinent, la Pangea Ultima.

Représentation de la disposition des terres émergées dans 250 millions d'années. Photo : Wikipédia

Ainsi, selon leur modèle, la formation de la Pangea Ultima entraînera des éruptions volcaniques associées aux mouvements plus fréquents des plaques tectoniques, ce qui mènera à une forte augmentation du dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère.

De plus, le rayonnement solaire augmentera de 2,5 %, ce qui aura un effet sur la température à la surface du supercontinent, dont les terres se trouveront principalement dans les zones tropicales chaudes.

La végétation se fera rare à la surface de la Pangea Ultima. Photo : iStock

Résultat : La Pangea Ultima sera un supercontinent extrêmement chaud, dont seulement 8 à 16 % de la surface sera habitable pour les mammifères.

L’arrivée de la Pangea Ultima créera un triple choc comprenant l'effet de continentalité, un soleil plus chaud et plus de CO2 dans l'atmosphère , note Alexander Farnsworthde.

Des températures moyennes comprises entre 40 et 70 degrés Celsius et des extrêmes quotidiens encore plus importants, associés à des niveaux élevés d'humidité, scelleront le sort des humains et de mammifères qui disparaîtront en raison de leur incapacité à évacuer la chaleur par la transpiration.

En fait, des périodes prolongées de chaleur supérieure à 40 °C dépasseront les seuils de tolérance de nombreuses formes de vie, dont d’une vaste majorité d’espèces végétales. Cette réalité créera un environnement dépourvu de sources de nourriture et d'eau pour les mammifères.

Repères La Terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années (au même moment que le système solaire);

Plusieurs supercontinents se sont formés durant l’évolution de la Terre : Rodinia, Columbia, Pannotia et Pangée.

La planète a déjà connu des périodes de chaleur intense. La dernière remontre à l'ère Permien-Trias, il y a 260 millions d'années, lorsque plus de 90 % des espèces ont été éradiquées.

Depuis les premières traces de vie fossile sur Terre, les espèces ont connu cinq crises d'extinction grave, au cours desquelles plus de 75 % d’entre elles ont disparu.

La dernière extinction de masse s'est produite il y a environ 66 millions d'années, lorsqu'un astéroïde a percuté la Terre et a tué les dinosaures et la plupart des formes de vie sur la planète.

La Terre est entrée depuis quelques décennies dans la sixième grande extinction des espèces de son histoire.

Illustration de l'apparence de la Pangée, le supercontinent qui rassemblait la quasi-totalité des terres émergées, il y a 290 millions d'années. Photo : NASA

Le mammifère humain

Les premiers hominidés, les ancêtres des humains, sont apparus il y a environ 7 millions d’années, ce qui est relativement récent dans l’évolution de la Terre. À cette époque, la planète était beaucoup plus froide qu'à l'époque des dinosaures.

En fait, au cours de l’évolution, les mammifères ont survécu grâce à leur capacité à s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes, en particulier au froid (fourrure et hibernation).

Or, s’ils ont évolué pour mieux résister au froid, la tolérance des mammifères à des températures élevées est restée plutôt constante.

Bien que notre espèce se soit développée de façon remarquablement rapide, nous devrons faire face à d'énormes défis à l'ère de la Pangea Ultima… Si nous parvenons à surmonter la crise climatique actuelle, que nous avons provoquée nous-mêmes, et l'extinction massive d'autres espèces qui s’ensuivra.

Des zones d’ombre

Les auteurs des travaux ne sont pas sans reconnaître que leurs sombres prévisions sont accompagnées de grandes incertitudes, puisqu’elles concernent un avenir pour le moins éloigné.

Quoi qu'il en soit, pour Alexander Farnsworth, cette étude représente quand même un rappel brutal du caractère éphémère des conditions climatiques terrestres.

L'environnement de la Terre est très changeant. Les humains ont été très chanceux jusqu’à maintenant. Si nous sommes l'espèce dominante, il ne faut pas oublier que c’est la planète et son climat qui décideront de la durée de cette domination , rappelle Alexander Farnsworth dans un communiqué.

Dans un autre monde

La quête d’exoplanètes habitables par l'humanité est souvent associée à sa distance d'une étoile et à la présence d’eau. Cette étude illustre aussi l'importance de la tectonique des plaques et de la configuration des continents dans cette recherche.

Même si la Terre se trouvera encore dans la zone habitable dans 250 millions d'années, pour les mammifères, la formation d'un supercontinent à forte teneur en CO2 rendra la majeure partie de la planète inhabitable , notent les chercheurs.

Donc, la configuration de la masse continentale d'une exoplanète représente aussi, selon eux, un facteur clé pour déterminer si elle est vivable pour les humains.

Un supercontinent, plusieurs scénarios

Outre la Pangea Proxima, d'autres scénarios – et d'autres noms – ont été avancés dans les dernières années pour projeter la surface terrestre dans le futur. Selon certains, l’Amasie se formera dans 200 à 300 millions d'années, lorsque l'océan Pacifique se refermera.