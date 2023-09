Le nouveau vaccin Pfizer, adapté au sous-variant majoritaire, le XBB.1.5, a été approuvé jeudi par Santé Canada dans un contexte où les autorités sanitaires observent une augmentation des contaminations de ce sous-variant d'Omicron.

L'homologation de Pfizer survient aussi deux semaines après celle du nouveau vaccin contre la COVID-19 de Moderna, également disponible pour tous les Canadiens âgés de plus de six mois. Quant à la version de Novavax, elle fait toujours l'objet d'un examen, précise Santé Canada.

Les personnes âgées de plus de cinq ans pourront recevoir une dose du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech sans égard à leurs antécédents de vaccination contre la COVID-19 . Ceux ayant été déjà vaccinés devront toutefois avoir reçu leur dernière dose il y a plus de six mois.

Les nourrissons et les enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui n'ont pas encore reçu une série primaire de vaccins contre la COVID-19 complète devraient recevoir trois doses, précise Santé Canada.

Augmentation des cas

Si le système de surveillance du virus a été considérablement allégé, plusieurs indicateurs (dépistage des eaux usées, nombre de décès liés à la COVID-19) témoignent d’une augmentation au cours des dernières semaines , indique la mise à jour fédérale.

Le Québec a d'ailleurs confirmé que la campagne de vaccination automnale contre la COVID-19 et la grippe s’amorcera le 10 octobre à travers la province, tandis que le Canada a promis de [disposer] de quantités suffisantes des nouveaux vaccins à ARNm à l'automne 2023 , selon l'annonce de l'homologation.