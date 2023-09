Jean-Marc Beaudin, 73 ans, a comparu au palais de justice de Sept-Îles jeudi matin. Il fait face à 15 chefs d’accusation à caractère sexuel.

Les gestes allégués auraient été commis entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1993, sur huit victimes présumées.

Les présumées victimes étaient âgées de 3 à 17 ans au moment des faits allégués, qui se seraient déroulés à Sept-Îles et à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Jean-Marc Beaudin a été remis en liberté, jeudi, sous certaines conditions.

Il lui est notamment interdit de s'approcher des présumées victimes, d'être en contact avec des personnes d’âge mineur en l’absence d’un adulte et de changer d'adresse sans en avertir la cour.

La procureure de la Couronne responsable du dossier, Me Isabelle Bélanger, indique être satisfaite de ces conditions imposées à Jean-Marc Beaudin.

[Avec] les conditions que M. [Jean-Marc Beaudin] s’engage à respecter, on s’assure de la sécurité des victimes et du public, donc on a consenti à sa remise en liberté , déclare-t-elle.

La procureure de la Couronne, Isabelle Bélanger, estime que les victimes sont courageuses d'avoir dénoncé leur agresseur après tant d'années. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

L'avocate Isabelle Bélanger félicite d’ailleurs le courage des présumées victimes.

Les victimes sont très courageuses d’avoir dénoncé leur agresseur après tant d’années. Je pense qu’aujourd’hui, elles vont être soulagées de savoir que M. [Beaudin] a été arrêté. On est là pour les accompagner.

Une ordonnance de non-publication de l'identité des présumées victimes a été prononcée.

Jean-Marc Beaudin n'avait pas d'antécédents judiciaires.

Le dossier a été remis pour orientation [et] déclaration afin que l’avocat [de Jean-Marc Beaudin] puisse prendre connaissance de la preuve , ajoute Me Isabelle Bélanger.

La prochaine apparition en cour de Jean-Marc Beaudin est prévue le 19 décembre prochain.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie