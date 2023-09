L’Alberta légalisera peut-être les trottinettes électriques sur les voies publiques

Les villes d’Edmonton et de Calgary veulent profiter du Congrès des municipalités de l'Alberta, qui se tient à Edmonton, pour légaliser l’usage des trottinettes motorisées privées dans la province.

Plusieurs albertains seront surpris d’apprendre que de circuler sur les voies publiques avec leur propre trottinette motorisée n’est pas autorisé. Dans la Loi sur la sécurité routière, rien n’encadre l’utilisation des trottinettes motorisées. En fait, seules les trottinettes électriques en libre partage sont légales dans la province, puisque les compagnies comme Lime, Bird Canada et Neuron ont obtenu une exception législative afin de s’implanter dans les villes d’Edmonton et de Calgary.

Malgré tout, il existe un engouement pour ce microtransport. C’est que la trottinette électrique est très utile pour se déplacer sur des distances trop courtes pour utiliser une forme de transport comme la voiture ou l’autobus, mais trop longues pour la faire à pied, suggère Ken Chaung, gérant du magasin de vélo et de trottinette électrique Power In Motion, à Calgary.

Vous pouvez l’utiliser pour votre dernier kilomètre.

En plus, elles sont souvent pliables, ce qui permet de les transporter plus facilement qu’un vélo selon le gérant.

Ken Cheung voit un intérêt grandissant chez ses clients. La plupart ont testé ce moyen de transport grâce aux trottinettes en libre partage et ont décidé de s’en procurer. « Les trottinettes sont très pratiques, on peut les plier et les ranger sous son bureau. C’est facile à transporter dans le train léger », résume-t-il.

C’est pour cette raison que des conseillers municipaux de Calgary ont déposé une motion afin de demander au gouvernement albertain de modifier la Loi sur la sécurité routière. Cette motion a été secondée par la Ville d’Edmonton.

Cela permettrait à chaque municipalité de créer ses propres règlements pour encadrer l’usage de ce genre de moyen de transport.

« Nous aurons la possibilité de choisir que les trottinettes ne puissent pas rouler sur les trottoirs. Les règlements que les municipalités vont créer ressembleront probablement à celles qui encadrent les trottinettes en libre partage », expliquait Kourtney Penner, conseillère du quartier 11 de Calgary lors de son passage à l'émission de radio de CBC Eyeopener.

Andrew Knack, conseiller du quartier Nakota Isga à Edmonton, est certain que cette motion sera adoptée lors du Congrès.« Je m’attends à ce que ce soit voté. Pourquoi ne pas donner aux municipalités le choix dans la manière que leurs résidents se déplacent? », a-t-il dit au micro d'Edmonton AM, une autre émission de radio de CBC .

À ce jour, les deux conseillers municipaux n’ont pas entendu parler d'éventuelles contraventions distribuées aux utilisateurs de trottinette motorisée personnelle.