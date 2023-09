Pensionnats pour Autochtones : Furey présentera ses excuses à d’autres communautés

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador promet de présenter ses excuses à tous les survivants des pensionnats pour Autochtones, même si, pour le moment, seulement une cérémonie impliquant un groupe non officiellement reconnu par Ottawa a été organisée.

Andrew Furey s’apprête à présenter des excuses aux membres du conseil communautaire du NunatuKavut, lors d'un événement, vendredi, à Cartwright, dans le sud du Labrador.

La décision suscite l’ire de la Nation innue et du gouvernement inuit du Nunatsiavut. Ils ne considèrent pas le conseil du NunatuKavut — qui se donnait le nom de nation métisse du Labrador jusqu'en 2010 — comme un groupe légitime ayant des revendications justifiées.

Le président du Nunatsiavut, Johannes Lampe, se dit outré que les excuses prévues à un groupe autochtone non reconnu arrivent avant des excuses aux Inuit du Labrador survivants des pensionnats et à leurs familles .

Le président du Nunatsiavut, Johannes Lampe, à droite, pendant une visite du premier ministre du Canada, Justin Turdeau, à Nain, en juin 2023.

Ce n’est pas une controverse , dit Furey

Andrew Furey rejette ces critiques. Selon moi, ce n’est pas une controverse , réplique-t-il. Nous avons discuté des excuses à plusieurs reprises. C’est une question de qui est prêt à aller de l’avant.

Selon mes informations, nous essayons de fixer des dates pour d’autres communautés. [...] Chaque groupe autochtone doit décider du texte qu’il souhaite , poursuit M. Furey.

Pour sa part, le président du conseil du NunatuKavut, Todd Russell, rétorque qu’ il est scandaleux d’être dénoncé de cette façon par d'autres personnes autochtones. [...] Ce n'est pas la vision de nos ancêtres autochtones, ce n'est pas la vision de la réconciliation .

La démission d'une ministre réclamée

Le gouvernement du Nunatsiavut et la Nation innue ont demandé mercredi la démission de Lisa Dempster, la ministre provinciale des Affaires autochtones et de la Réconciliation, pour cause de conflit d'intérêts .

Ils rappellent que Lisa Dempster est membre du conseil de NunatuKavut et accusent le gouvernement de favoritisme . Ils soutiennent également que les excuses prévues vendredi confèrent une légitimité infondée au Conseil communautaire du NunatuKavut en tant qu'organisation .

Lisa Dempster est ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation

Andrew Furey est toutefois catégorique. J’ai confiance en tous les membres de mon conseil des ministres , indique-t-il.

Todd Russell rappelle qu’en 2017, des membres du NunatuKavut ont participé à la cérémonie pendant laquelle le premier ministre du Canada a présenté, au nom du gouvernement fédéral, des excuses aux survivants des pensionnats pour Autochtones. Ils ont aussi participé au recours collectif contre Ottawa qui a été réglé en 2016.

La controverse à laquelle on assiste n’est rien que de la politique , affirme Todd Russell.

D'autres cérémonies à l'horizon

Andrew Furey ajoute que le texte des excuses qu’il entend présenter aux Inuit du Nunatsiavut a été finalisé mercredi. Il promet de passer plusieurs jours sur la côte nord du Labrador. Aucune date n’a pas encore été fixée.

Plusieurs groupes et communautés autochtones demandent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d’emboîter le pas au fédéral et de présenter ses excuses aux survivants des pensionnats. Ils soulignent que le gouvernement terre-neuvien a joué un rôle important dans la création et la gestion des pensionnats avant et après l'union avec le Canada, en 1949.

En 2017, l’ex-premier ministre Dwight Ball a promis de présenter des excuses au nom de la province dans une série de cérémonies dans les communautés autochtones du Labrador. Andrew Furey s’est aussi engagé à le faire, peu de temps après son élection en 2020.

L'ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball

Les Innus ont rejeté les excuses de Justin Trudeau, en 2017, parce que le premier ministre n’a pas fait mention des abus subis par les enfants innus dans d’autres institutions, dont les orphelinats. La Nation innue indique qu’il veut attendre la fin de la commission d’enquête sur le traitement des enfants innus sous la garde de l’État avant d’envisager une cérémonie comme celle prévue vendredi à Cartwright.

J’aurais tellement aimé être là

Amy Hudson, cheffe de la gouvernance au conseil du NunatuKavut, promet que la cérémonie sera un moment fort touchant pour toutes les personnes présentes.

Plusieurs membres du NunatuKavut ne seront pas présents pour écouter les excuses du premier ministre. Edna Hamel n’a ni le temps ni les moyens pour se rendre à Cartwright dans un délai si serré.