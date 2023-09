La Ville de Nicolet se lance dans des travaux de dépavage et souhaite faire place à plus d’espaces verts. Le projet a par ailleurs été modifié à la suite d'opposition.

La conseillère Caroline Aubin signale que l’initiative vise à réduire les ilots de chaleur créés par les immenses terrains et stationnements pavés . Elle indique que le site situé derrière l’aréna Pierre-Provencher sera la première cible des travaux.

On a essayé de voir à quel endroit on pouvait faire le projet de dépavage. On a cherché parmi les grandes étendues d'asphalte qui appartiennent à la Ville. On s’est dit qu’on pourrait peut-être commencer à l'aréna et enlever des places de stationnement.