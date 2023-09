Promenade de la Reine-Elizabeth : des questions et des inquiétudes soulevées par des élus

Les élus du comité des transports de la Ville d'Ottawa sont majoritairement en faveur de rouvrir la promenade Reine-Elizabeth à la circulation, mais ils déplorent un manque de communication de la part de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Lors de sa rencontre de jeudi, le comité des transports a entendu plusieurs intervenants à propos de l'avenir de la promenade qui longe le canal Rideau et qui a été fermé régulièrement depuis le début de la pandémie. La circulation y est actuellement interdite entre 8 h et 20 h afin de favoriser le transport actif.

Plusieurs membres du comité ont exprimé des réserves face à l'interdiction de circuler en véhicules tant pour des raisons de sécurité que pour l'impact de cette fermeture sur la circulation dans le secteur.

Le chef des pompiers d'Ottawa, Paul Hutt, a d'ailleurs indiqué que la caserne 12, située à l'intersection de la 5e avenue et de la rue O'Connor, avait observé un retard dans sa réponse à des appels d'urgence dans 30 % de ses sorties en raison de la fermeture de la promenade Reine-Elizabeth. Il a toutefois précisé que les normes en matière de temps de réponse aux urgences ont été respectées en tout temps.

Il est difficile pour nous d'appuyer tout délai à l'arrivée de nos équipements de lutte contre les incendies sur les lieux tant d'un point de vue de vies humaines que de propriétés.

Le manque de communication entre la Ville et la CCN a aussi retenu l'attention de plusieurs élus du comité. Certains ont demandé au directeur de la gestion de la circulation de la Ville d'Ottawa, Phil Landry, si la CCN avait envisagé la possibilité de fermer la promenade Colonel By plutôt que la promenade Reine-Elizabeth. Il a affirmé que l'organisme fédéral n'avait pas démontré d'ouverture en raison, notamment, des travaux effectués sur cette route cet été.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de la gestion de la circulation pour la Ville d'Ottawa, Phil Landry (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Phil Landry affirme que la Ville va continuer de compiler et analyser les données sur l'utilisation de la voie et que ce sera partagé avec la CCN au cours des prochains mois. La CCN n'a pas indiqué ce qu'elle comptait faire avec la promenade Reine-Elizabeth en 2024 et ce dossier reste un sujet de tension entre elle et le maire d'Ottawa Mark Sutcliffe.

Des voix demandent de maintenir la fermeture

Le comité a toutefois entendu des membres du public venus appuyer la fermeture de ce tronçon. Le représentant de l'organisme Promenade pour tous, Neil Saravanamuttoo, déplore que la discussion se concentre uniquement sur les voitures. Il souhaite qu'une plus grande place soit consacrée au transport actif sur la promenade Reine-Elizabeth à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Le représentant du groupe Promenade pour tous, Neil Saravanamuttoo, veut qu'une plus grande place soit consacrée au transport actif sur la promenade Reine-Elizabeth à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Lors de sa présentation aux élus, il a souligné qu'une piste cyclable peut normalement accueillir 1500 passages par jour tandis que la Ville a enregistré environ 3500 passages quotidien sur le tronçon de rue fermé. Ces chiffres démontrent, selon lui, que les infrastructures ne peuvent répondre aux besoins de transport actif des Ottaviens.

Il a de plus affirmé que les données présentées par la Ville devaient être mises en contexte. Il a par exemple indiqué que les rues situées près du tronçon fermé étaient très empruntées par les automobilistes au début de la mise en place du programme de mobilité active de la CCN , mais que cet achalandage avait progressivement diminué alors que les gens ont adapté leur trajet.