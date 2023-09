La résidence Villa du domaine à Bécancour fait face à une problématique envahissante et persistante de punaises de lit depuis plus d’un an si bien que l’entreprise propriétaire dit avoir choisi une « approche nucléaire » pour venir enfin à bout du problème.

La résidence pour aînés autonomes, semi-autonomes et non autonomes, a fait appel à un exterminateur pour réaliser un traitement choc, qui est en cours depuis la semaine dernière.

L’ultime et dernière étape consiste donc à réfrigérer plus de 500 sacs ou bacs de vêtements appartenant aux résidents dans quatre remorques réfrigérés à -18 degrés Celsius pendant plusieurs jours.

C’est toute leur vie qu’on met en sacs , dit Christiane Caron, adjointe administrative à la résidence.

Dans un premier temps, il a fallu mettre à profit un chien pisteur. Sur les 288 unités que comprend la résidence, les canins ont détecté ou soupçonné la présence de punaises de lit dans plus de 70 logements. Le plan d’extermination a prévu le traitement des unités voisines, si bien qu’au final, plus la moitié de la résidence a été traitée au peigne fin.

En résumé : traitement liquide et vapeur pour les matelas, les coussins, les divans… traitement des surfaces dures, traitements des vides sanitaires, traitement des murs et des prises électriques… Même l’intérieur des murs a été traité avec l’injection d’une poudre.

Ouvrir en mode plein écran L’intérieur des murs a été traité avec l’injection d’une poudre. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les résidents ont dû évacuer leur appartement pendant quatre heures pour les fins de l’opération. Ils ne peuvent laver leur plancher ni faire leur ménage pendant trois semaines pour laisser les produits agir.

Aux grands maux, les grands moyens

Des résidents rencontrés sur place se disent satisfaits de la façon dont la résidence s’attaque au problème.

Aux grands maux, les grands moyens , dit le président du groupe Excelsoins, Christian Archambeault, car l’approche traditionnelle d’extermination a échoué. Depuis l’été 2022, des exterminateurs viennent chaque semaine, en vain.

Pour les employés rencontrés, la situation persistante entraîne nécessairement une surcharge de travail. Ils ont contribué à remplir tous les sacs et à sécuriser les résidents, à les informer également.

L’entreprise propriétaire est maintenant en mode vigilance et attend de voir si le traitement titanesque aura su venir à bout du problème. Le chien pisteur reviendra dans deux semaines pour évaluer la situation.

Excelsoins attend la facture finale, mais dit avoir investi des dizaines de milliers de dollars à ce jour pour cette opération d’extermination.