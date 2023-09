Une nouvelle épicerie devrait officiellement voir le jour dans le centre-ville de Gatineau, sur l’Île de Hull. Une annonce officielle concernant le projet est attendue jeudi prochain au coin des rues Wellington et Eddy.

Radio-Canada a obtenu la copie d'un courriel indiquant la tenue d'une conférence de presse organisée par Vision Centre-Ville de Gatineau (VCV), jeudi prochain, pour l'annonce de l'ouverture d'une épicerie dans le centre-ville de Gatineau, une annonce longuement attendue depuis des années et qui servira assurément de catalyseur à la dynamisation du centre-ville .

Le projet de construire une épicerie dans ce quartier est discuté et débattu sur la place publique et la scène municipale depuis près de 20 ans par de nombreux acteurs, tels que par la coopérative de solidarité l’Épicerie de l’Île et par des investisseurs privés.

Toutefois, la coopérative de solidarité de l'Épicerie de l'Île a confirmé à Radio-Canada qu'elle n'est pas liée à la nouvelle épicerie qui sera annoncée la semaine prochaine.

Le Vieux-Hull est considéré depuis longtemps comme un « désert alimentaire », alors que les résidents du secteur n’ont pas accès à un supermarché­ ni à une épicerie à une distance de marche.

Le conseil municipal de la Ville de Gatineau a adopté une résolution, en juin 2021, qui allait permettre la réservation d’un terrain pour y construire une future épicerie de quartier sur l’Île de Hull.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Patrick Foucault