« Notre profession n’est pas attractive », plaident les professionnels de l’éducation

En négociation avec le gouvernement pour le renouvellement de leur convention collective, les professionnels de l’éducation plaident pour une meilleure valorisation de leur travail dans un contexte où les services aux élèves, soutiennent-ils, souffrent du manque de personnel dans les écoles.

Dans un sondage mené par la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec et par le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest, on apprend que 68 % des répondants sondés en Abitibi-Témiscamingue estiment que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels auxquels la Loi sur l’instruction publique leur donne droit.

Les différents problèmes avec lesquels les professionnels de l’éducation sont aux prises font en sorte que plusieurs d'entre eux remettent en question leur présence dans le secteur public.

Ainsi, à l’échelle provinciale, 41 % des répondants ont indiqué qu'ils songent à quitter leur emploi pour une autre raison que la retraite. Ce taux s'élève à 31 % en Abitibi-Témiscamingue.

Les gens quittent par la porte d’en avant parce que la tâche est trop lourde. Le poids émotionnel de ne pas être capable d’y arriver, parfois, ça nous gruge et ça nous rend insatisfaits des services qu’on a à offrir.

Alors, les gens quittent par la porte d’en avant et reviennent par la porte d’en arrière avec les services privés , ajoute-t-il.

Jean-Claude Major, vice-président du Syndicat des professionnelles et des professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest. (Photo d'archives)

Plusieurs facteurs

M. Major souligne que plusieurs facteurs rendent plus complexe le travail des professionnels de l’éducation depuis quelques années.

Il y a de nombreuses dépendances qui se sont développées dans les dernières années qu’on n’avait pas auparavant, signale-t-il. On a juste à penser aux écrans, à la fameuse vapoteuse qui est indétectable dans nos écoles, à la violence et à une sorte de défaitisme aussi. Quand on leur parlait d’avenir, avant, on voyait dans leurs yeux des étoiles, mais maintenant, ils semblent nous dire : "De toute façon, je ne te crois pas, regarde la planète où elle s’en va..." , donne-t-il en exemple.

Selon Jean-Claude Major, certaines réalités spécifiques à l’Abitibi-Témiscamingue, dont le nombre élevé de mandats et les grandes distances à couvrir, font également en sorte qu’il est plus difficile d’offrir un service de qualité aux élèves.

Le fait d’être obligé de travailler dans un nombre d’écoles élevé, d’être obligé de se déplacer beaucoup, fait en sorte que lorsqu'on est dans notre auto, on n’est pas en train d’intervenir avec des élèves. Parfois, ça peut prendre une heure, parfois deux heures, dans notre journée. Ça vient impacter beaucoup notre temps de réponse et les services qu’on offre , fait-il observer.

Des professionnels en milieu scolaire ont manifesté au parc Larivière de Rouyn-Noranda en juin dernier. (Photo d'archives)

« Changer de paradigme »

Dans les négociations actuelles, Jean-Claude Major indique qu’il aimerait que le gouvernement soit davantage à l’écoute des besoins des professionnels de l’éducation.

Ce qu’on demande au gouvernement, c’est de changer de paradigme. Ce n’est pas en nous frappant dessus et en émettant des restrictions que ça va être attractif de venir travailler en éducation. Ce n’est pas en coupant dans nos retraites ou en nous obligeant à faire des choses qu’on va se sentir appuyés. Si on avait une oreille plus attentive à nos besoins réels, si on avait une valorisation de la profession plus grande, on serait peut-être plus contents de faire notre travail et d’être fidèles au poste , martèle-t-il.

Pour M. Major, la valorisation de la profession passe aussi inévitablement par une hausse des salaires.