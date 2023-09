Combat de recrutement de travailleurs de la santé entre T.-N.-L. et la Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan se livrent une lutte acharnée pour attirer les travailleurs de la santé, alors que les deux provinces organisent des activités de recrutement sur leur territoire respectif.

En effet, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé jeudi que le ministre de la Santé, Tom Osborne, se rendra en Saskatchewan la semaine prochaine pour inciter les travailleurs de la santé à s'installer dans la province la plus à l'est du Canada.

Jeudi également, des recruteurs de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) tentaient d'attirer des professionnels de santé de Saint John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) lors d'événements de recrutement prévus à l'Université Memorial et dans un hôtel du centre-ville.

La présidente du Syndicat des infirmières immatriculées de Terre-Neuve-et-Labrador , Yvette Coffey, n'a pas été impressionnée par le duel de recrutement.

Selon elle, l'argent que M. Osborne va dépenser pour emmener une équipe en Saskatchewan pourrait être mieux utilisé afin d’améliorer les conditions des travailleurs déjà présents à Terre-Neuve-et-Labrador et pour créer une stratégie visant à les retenir.

Travaillons sur notre province, sur le système de santé, et examinons les éléments qui dissuadent les gens d'accepter un poste permanent à temps plein ou de rester dans un poste permanent à temps plein dans notre province , a-t-elle dit.

En outre, Mme Coffey a indiqué qu'elle aimerait voir les provinces collaborer ensemble, pour une stratégie nationale de maintien en poste plutôt que de se disputer les travailleurs.

Le séjour de deux jours de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) à Saint John's fait partie de sa tournée de recrutement dans l'est du Canada, selon un article publié sur le site web de l'agence provinciale.

Cette tournée a débuté à Toronto et à Montréal au début du mois et se terminera à Halifax et à Charlottetown en octobre.

L'autorité sanitaire a renvoyé une demande de commentaire au ministère de la Santé de la province, qui n'a pas répondu immédiatement aux questions.

De son côté, le Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador qualifie la mission de M. Osborne d' exercice inutile de gonflement de poitrine .

Si M. Osborne était certain que cette province est un endroit où il fait bon vivre, sa réponse à la Saskatchewan aurait été : "allez-y, essayez. Nos travailleurs de la santé sont là pour rester" , a ironisé le chef du NPD provincial, Jim Dinn, dans un communiqué de presse.

Selon Yvette Coffey, il y a environ 750 postes d'infirmières vacants à Terre-Neuve-et-Labrador. La question de savoir si les événements organisés par la Saskatchewan cette semaine à Saint John’s vont davantage augmenter ce nombre dépendra de la rémunération et des primes offertes, a-t-elle ajouté.

À l'heure actuelle, nous avons beaucoup d'infirmières diplômées et d'infirmières praticiennes mécontentes dans la province, ainsi que d'autres travailleurs de la santé. Si on leur offre une meilleure rémunération ou des avantages plus importants, nous risquons d'en perdre quelques-uns , a insisté Mme Coffey.

Avec les informations de La Presse canadienne