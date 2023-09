Saskatoon s’apprête à vivre la Semaine de la mode de la Saskatchewan

La Semaine de la mode de la Saskatchewan commence vendredi au centre commercial Midtown, à Saskatoon, rassemblant un grand nombre de créateurs et de mannequins, tant issus de la Saskatchewan que d'autres provinces, pendant trois jours.

Cet événement donne aux créateurs de mode l’occasion de présenter leurs œuvres devant un grand public.

Cette année, 35 créateurs et artistes de Saskatoon, mais aussi de toute la Saskatchewan, seront présents. [...] L'événement attirera ainsi plus de 400 personnes par jour et plus de 200 professionnels de l'industrie de la mode y participent , précise un communiqué publié par les organisateurs.

La Semaine de la mode de la Saskatchewan comprendra des conférences, des marchés et un défilé de haute couture.

Selon les organisateurs de la Semaine de la mode de la Saskatchewan, la plupart des tenues présentées par les mannequins sur les podiums seront disponibles à l'achat. Photo : Fournie par Mandy Pravda

Selon la présidente-directrice générale de l’Association de la mode de la Saskatchewan, Mandy Pravda, l’événement de cette année mettra l’accent sur la richesse saisonnière de la province tout en soulignant la diversité culturelle du peuple autochtone.

Pour témoigner de notre volonté de favoriser l'unité et la solidarité, notre piste sera ornée d'exquises créations autochtones locales, reflétant l'héritage profondément enraciné et la culture vibrante des Premières Nations, des Métis et des Inuits , affirme Mme Pravda.

La fin de semaine sera remplie d'éducation, d'art et de mode unique provenant de designers, d'artistes et de boutiques de la Saskatchewan , ajoute-t-elle.

C'est le week-end où nous nous réunissons pour montrer les talents qui vivent en Saskatchewan. [...] Nous sommes très honorés de pouvoir compter sur la présence de nombreux créateurs autochtones pour participer à l'événement.

L’événement créera un espace où de multiples acteurs de l'industrie de la mode pourront partager leur expertise et établir des relations avec d'autres professionnels.

Mandy Pravda (au centre) est la présidente-directrice générale de l'Association de la mode de la Saskatchewan. Photo : Fournie par Mandy Pravda

La nouveauté de cette année, c'est l’événement In Fashion [dans la mode], qui aura lieu le vendredi et le samedi, pendant la journée. Tous les commerçants qui ont choisi de participer au centre commercial y présenteront leurs collections , précise Mandy Pravda.

C'est une excellente occasion pour les secteurs de la mode de venir se plonger dans l'industrie , ajoute-t-elle.

La plupart des tenues présentées par les mannequins sur les podiums seront disponibles à l'achat chaque jour de l'événement, note Mme Pravda.

La Semaine de la mode de la Saskatchewan prendra fin le 1er octobre.