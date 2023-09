Entente de principe pour l’achat de l’église Saint-Anselme, à Chezzetcook

Le Comité du patrimoine acadien de L'Acadie de Chezzetcook, et le comité immobilier paroissial de l’église Saint-Anselme annoncent qu’une entente de principe a été conclue pour l'achat et le transfert de l'ancien lieu de culte.

Les détails de cette entente seront partagés une fois la vente finalisée au début de l’année 2024, mais toutes les conditions établies par l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth ont été remplies et toutes les parties se disent satisfaites.

Une entente laborieuse

Le chemin a été long pour arriver jusqu'ici et nous avons encore du chemin à parcourir, mais je pense que tout le monde sera enthousiasmé par nos projets pour l'ancienne église , assure Bernadette Robicheau, la présidente du Comité du patrimoine acadien à L'Acadie de Chezzetcook. Ça va rassembler à nouveau notre communauté.

L'église Saint-Anselme à Chezzetcook a été désacralisée et fermée le 9 août 2022.

Le plan est d'utiliser l'ancienne église comme centre historique et culturel pour y mettre en valeur les arts de la scène et les arts visuels. L’église désacralisée doit aussi servir de lieu de rencontre pour la communauté.

[C’est] un avenir radieux pour ce magnifique bâtiment qui continuera à contribuer à préserver le fier du patrimoine et de la culture acadienne et mi’kmaw de la région , dit le Père Vincent, curé de la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix.

La glèbe, soit le terrain autour de l'église, est incluse dans l’entente et sera subdivisée en quatre lots. Une parcelle sera revendue et les autres accueilleront les bureaux d'administration et éventuellement des logements durables et abordables. Pour ce qui est du cimetière, il restera la propriété de l'archidiocèse.

Un projet de réconciliation

L’accord de la vente va permettre d’aller de l’avant avec un projet ambitieux, affirme la nouvelle directrice générale de L'Acadie de Chezzetcook, Mélodie Jacquot-Paratte.

Mélodie Jacquot-Paratte est la nouvelle directrice générale de L'Acadie de Chezzetcook.

C'est vraiment un gros projet qui peut faire un peu peur, mais qui est plus qu'inspirant , confie-t-elle.

On a tous hâte de voir comment la communauté de la région va pouvoir se réapproprier ce lieu qui a eu une grande importance dans sa création.

La directrice souligne la présence de trois cultures unies en ce lieu, soit les francophones, les anglophones et les Mi’kmaq.

On veut pouvoir profiter des liens historiques de cet espace pour créer quelque chose de nouveau, avec de réelles actions visant la réconciliation , dit-elle.

Elle espère que les arts de ces trois cultures sauront vite trouver leurs places dans ce centre culturel.