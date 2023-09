Un renouvellement de population sans précédent à l’Île-du-Prince-Édouard

L'Île-du-Prince-Édouard compte 173 787 habitants, une augmentation de 3,9 % en un an. Et près de 10 % de la population est composée de nouveaux insulaires. C'est ce que démontrent les estimations démographiques au 1er juillet, publié mardi par Statistique Canada.

Ces chiffres sont toutefois en baisse par rapport aux estimations précédentes faites par Statistique Canada, qui a procédé à des corrections rétroactives.

Malgré ces ajustements, la tendance pour l'île reste la même : une forte croissance, qui s'accélère. La population augmente, de plus en plus vite.

Une croissance intégralement due aux nouveaux arrivants

Il y a à peine 10 ans, dans les provinces maritimes, on parlait souvent d'une population qui était stagnante, ou même dans certains cas, si on pense à la Nouvelle-Écosse, qui était en déclin. Alors que dans la dernière période annuelle, on observe dans ces provinces-là les plus fortes croissances à l'échelle du Canada , détaille Patrick Charbonneau, démographe au sein de l'organisme.

Pourtant, on fait peu d'enfants dans la province. À l'Île-du-Prince-Édouard, jamais l'accroissement naturel n'a été aussi faible, avec 175 décès de plus que les naissances en 2022-2023. Le taux de fécondité baisse année après année (1,22 en 2023 contre 1,33 à l'échelle du pays).

Si on regarde le Canada en entier, il y a encore davantage de naissances que de décès. Il n'y a que les provinces de l'Atlantique et la Colombie-Britannique où l'on observe davantage de décès que de naissances , note le démographe.

Les nouveaux arrivants sont intégralement responsables de cette croissance record. Ils proviennent du reste du pays, mais surtout de l'international, ce qui correspond à la tendance nationale.

À l'échelle du Canada, 98 % de la croissance démographique est expliquée par l'immigration.

L'Île compte 5214 personnes de plus issues de l'immigration, qu'elles soient permanentes ou temporaires. En ce qui concerne cette catégorie non permanente, l'Île bat là aussi des records historiques.

Plus de 5600 personnes sont en effet arrivées à l'île en 2022-2023 avec un permis de travail ou d'étude en poche, ou avec une demande d'asile. Dans le même temps, 3513 ont quitté la province, soit un gain net de 2098 résidents temporaires.

C'est peut-être une chose où l'île se distingue du reste du Canada. Au Canada, entre 2022 et 2023, c'est l'immigration temporaire qui était le principal moteur de la croissance. Par contre, à l'Île-Du-Prince-Édouard, c'est encore une immigration permanente qui explique la majorité de la croissance , explique Patrick Charbonneau, qui avance comme explication les programmes d'immigration spécifiques à l'Atlantique et à la province.

Un habitant sur 11 n'était pas là un an plus tôt

L'Île attire aussi les Canadiens d'autres provinces et territoires, avec 1587 nouveaux insulaires dans cette catégorie. En tout, 5354 sont venus, principalement de l'Ontario et de Nouvelle-Écosse, un record là aussi. 3767 sont partis, vers l'Ontario et l'Alberta notamment.

En tenant compte de toutes ces composantes (naissances, immigration et migration), il y avait, au 1er juillet, 15 454 personnes vivant à l'Île qui n'était pas là un an plus tôt. Dit autrement, un habitant sur 11 est un nouvel insulaire.

Cette dynamique pose des défis, notamment pour établir la pyramide des âges de la population, et prévoir son évolution. Comment prévoir les besoins en services, en école, en soins de santé ou en soins de longue durée, quand près de 10 % de la population se renouvelle chaque année?

Il faut comprendre qu'on a quand même une bonne idée de la pyramide des âges futurs , assure Patrick Charbonneau, en précisant que Statistique Canada connait bien la structure par âge des immigrants et des migrants interprovinciaux.

Les immigrants ont généralement un portrait par âge assez spécifique, donc on est capable d'établir des hypothèses.

Une dynamique qui pose des défis économiques

Techniquement, pour un démographe, ça ne complique pas la tâche de prévoir la structure de la population de demain , appuie Alain Bélanger, professeur en démographie à l'Institut national de la recherche scientifique.

Mais économiquement, c'est un souci important pour les gouvernements de s'assurer que tous ces nouveaux arrivants-là vont être bien intégrés dans l'économie, vont de trouver des emplois, des logements, ont des écoles et des hôpitaux , nuance-t-il.

Selon lui, les taux atteints au Canada et à l'île sont très rares dans le monde.

Ce n’est pas que les démographes ne peuvent pas le prévoir, c'est que la possibilité de réagir [à ces taux de croissance] est faible , ajoute-t-il, mettant en garde contre une croissance démographique trop importante.

Si le PIB n'augmente pas au même rythme, nécessairement on est moins riche, chacun des Canadiens.

Dans le reste de l'Atlantique, la population de Nouvelle-Écosse a augmenté de 3,2 % au 1er juillet 2023, celle du Nouveau-Brunswick de 3,1 % et Terre-Neuve-et-Labrador ferme la marche avec une croissance démographique de 1,3 %, la plus faible parmi les provinces.

Au pays, la moyenne est de 3 % : il s'agit de la plus forte croissance depuis 1957. Le Canada compte désormais 40 097 761 habitants.