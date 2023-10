Célébrer l’indépendance culinaire de Taïwan

Clarissa Wei souhaite que le public reconnaisse l’indépendance de la culture culinaire taïwanaise, longtemps considérée comme de la cuisine chinoise.

Taïwan est souvent dans les médias ces temps-ci, mais toujours sous l’angle de la relation avec la Chine, dit-elle. Je voulais raconter ce qu’est l’identité taïwanaise à travers sa cuisine.

Le livre de recettes Made In Taiwan, co-écrit avec Ivy Chen, une experte de la cuisine taïwanaise depuis plus de 30 ans, est la façon qu’ont trouvée les auteures pour dépeindre la chaleur unique des habitants de la petite île.

La cuisine taïwanaise est à l'image des habitants de Taïwan : conviviale, douce et accueillante , affirme Ivy Chen avec un sourire.

Jusqu’à maintenant, la cuisine taïwanaise était présentée comme de la cuisine chinoise ou asiatique. Il était quasi impossible de trouver un livre de recettes qui lui était consacré. Mais que ce soit une salade, un thé aux perles ou la classique soupe au bœuf et aux nouilles, savourer la gastronomie de Taïwan, c’est goûter à la complexité de son histoire.

Les bouleversements politiques au fil des siècles ont façonné le palais des Taïwanais, de l’héritage des immigrants chinois à l’occupation japonaise, en passant par l’influence américaine.

Lorsque Taïwan est devenue une démocratie, dans les années 1990, notre gastronomie a aussi changé, soutient Clarisa Wei. La combinaison de ces événements historiques a donné naissance à une culture unique. Les condiments de Taïwan sont presque tous d’inspiration japonaise. Et les gens mangent aujourd’hui des hamburgers au déjeuner et des steaks dans les marchés de nuit. Ils accueillent cette diversité culturelle et culinaire.

Clarissa Wei a grandi aux États-Unis, de parents taïwanais. Elle a eu l’idée d’écrire ce livre, Made In Taiwan, et d’interviewer une centaine de personnes afin de raconter son histoire alors qu’elle vivait à Hong Kong, au moment des manifestations pro-démocratie de 2019 et 2020. Elle était alors journaliste et réalisatrice pour le secteur vidéo du South China Morning Post.

Je me suis dit alors que, si nous ne racontions pas l’histoire de Taïwan maintenant, il serait peut-être trop tard ou impossible ensuite , avance Clarissa Wei.

Ivy Chen, elle, fait découvrir la gastronomie de son île aux touristes depuis 33 ans. Elle organise des ateliers et des visites gastronomiques à Taipei et ailleurs sur l’île pour les touristes. Les deux femmes se sont d’ailleurs rencontrées lors d’un de ces ateliers. La centaine de recettes de leur livre, organisé selon les époques qui ont façonné Taïwan, racontent les traditions culinaires locales.

Mais les traditions évoluent et peuvent changer, croit Ivy Chen. Les champignons oreilles-de-Judas, par exemple, sont devenus populaires il y a à peine vingt ans. Les différentes générations ont des goûts différents.

Parmi leurs recettes préférées, même si c’est presque impossible de se prononcer, on trouve le porc braisé sur du riz.

Je pense que ça représente cette cuisine taïwanaise, dit Clarissa Wei. C’est décousu, assez simple, mais c’est aussi très savoureux.

Il s’agit d’une cuisine riche, simple et qui se déclare fièrement différente.