Certains parents manitobains veulent que l’éducation soit un enjeu prioritaire pour les partis en campagne et réclament, entre autres, plus de financement du secteur par le prochain gouvernement.

Selon Jennifer Karpenko, une enseignante dont une fille fréquente la garderie, il faut plus de financement afin d’assurer des classes plus petites et de soutenir le personnel des écoles.

Il est certain que je veux savoir que mes filles sont dans un endroit où elles reçoivent beaucoup d'attention. [...] J'ai l'impression que même les meilleurs enseignants, et il y en a tant, ne peuvent pas le faire avec des classes aussi chargées.

L’éducation est aussi une priorité pour un des membres du comité parent de la Division scolaire de Winnipeg et père de deux enfants, Brent Johnson. Il s’inquiète que le manque d’argent pour l’éducation mette les écoles dans une situation difficile.

Les écoles doivent prendre des décisions difficiles pour redéfinir les priorités et trouver elles-mêmes des solutions disparates , note Brent Johnson.

La situation est telle que certaines écoles ne possèdent pas de bibliothécaire, souligne M. Johnson.

Selon un porte-parole de la Division scolaire de Winnipeg, il n’y a que trois bibliothécaires pour les 78 écoles de la division.

La professeure au département du curriculum, de l’enseignement et de l’apprentissage de la faculté de l’éducation de l’Université du Manitoba Mélanie Janzen, explique que le financement n’arrive pas à suivre le rythme des besoins.

Elle cite l’augmentation du nombre d’élèves par classe, la diminution du nombre d’experts et de professionnels dans les écoles, la réduction des programmes et la mauvaise qualité de certains bâtiments.

Selon elle, l’enseignement public réduit les inégalités, améliore le bien-être et les chances de trouver un emploi et de faire des études supérieures, mais aussi qu’il s’agit d’un investissement dans la démocratie.

Si nous n'entretenons pas ce type de sens de l'éducation publique, je pense que nous aurons du mal en tant que société démocratique. C'est là que se nourrit la démocratie.

Mélanie Janzen souhaite que tous les partis prennent au sérieux l’investissement dans l’enseignement public.

Les partis politiques parlent le même langage

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD), Rebecca Widdicombe explique que son parti s’est engagé à assurer un financement stable et prévisible de nos écoles, en fonction des inscriptions et des besoins des élèves .

Par ailleurs, elle indique que le NPD promet de réduire la taille des classes pour les plus jeunes et de lancer un programme de nutrition dans chaque école.

Du côté du Parti progressiste-conservateur (PC), la porte-parole Shannon Martin a réitéré la position du gouvernement provincial de février qui prévoit 100,2 millions de dollars de financement pour les écoles allant de la garderie à la 12e année. Elle affirme également que le PC prévoit de construire de nouvelles écoles.

Récemment, le PC avait indiqué qu’il inclurait davantage les parents dans l’éducation des élèves, évoquant quatre nouveaux droits qu’il examinerait en cas d’élection, dont le droit d’être informé du programme d’étude, le droit de participer à la lutte contre l’intimidation

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a annoncé que son parti est le seul à avoir déclaré qu’il garantirait un financement stable à long terme pour l’éducation .

Avec des informations de Alana Cole