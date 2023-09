Un projet de tourisme autochtone mis de côté à Pointe-Parent

Un projet de tourisme à Pointe-Parent, près de Natashquan, est mis sur la glace en raison de la rareté des logements dans la communauté innue voisine de Nutashkuan.

En 2021, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts souhaitait donner une vocation touristique au village. Il avait commencé le rachat de propriétés en vue de reloger des résidents permanents du secteur Pointe-Parent.

À l'époque, il avait affirmé que les maisons rachetées par Québec ne serviraient pas à l’agrandissement du territoire de la communauté innue de Nutashkuan.

Lorsqu’on a fait l’achat, c’était pour un projet touristique. On se rappellera qu’à l’époque, il y avait un manque criant de terrains de camping, et de locations de maisons dans la région. [...] Quand je rencontrais la mairesse de l’époque, son camping débordait, rappelle le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière.

Mais le manque de logements disponibles dans la communauté s'est aggravé depuis, si bien que des Autochtones occupent des maisons vides de Pointe-Parent sans permission depuis le printemps 2022.

Ouvrir en mode plein écran Le village de Pointe-Parent fait partie de la municipalité de Natashquan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le ministre Lafrenière reconnaît aujourd'hui que les besoins touristiques sont moins criants que durant la pandémie.

Une chose est sûre, c’est que les logements vont être transférés à la communauté. On regarde avec elle de quelle façon ça va être utilisé.

De son côté, le directeur général de Nutashkuan, Jules Wapistan, estime que les besoins de logements de la communauté sont prioritaires pour le moment.

[Le projet de développement touristique], c’est le ministre Lafrenière qui l’amenait à la table , explique celui-ci. Mais nous on a des besoins au niveau des immobilisations : on est surpeuplés. Peut-être qu'éventuellement, on va se lancer dans le tourisme. Mais c’est sûr que ce n’est pas aujourd’hui. Ce n’est pas demain. Il faut prendre le temps d’analyser.

Le maire de la municipalité de Natashquan, Henri Wapistan, est aussi d’avis qu’il y a eu un changement de priorités.

Le gouvernement du Québec devrait transférer, dans les prochaines semaines, la gestion de neuf propriétés de Pointe-Parent à la communauté innue de Nutashkuan.

D'après les informations de Camille Lacroix