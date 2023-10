La plus longue course équestre de la planète recrée l’histoire mongole

C’est une vitrine exceptionnelle pour la Mongolie que tout le monde a en tête. Les steppes à perte de vue. La vie de nomade.

C’est dans ce décor à faire rêver que se déroule chaque mois d’août la plus longue course de chevaux de la planète. Le Derby de Mongolie (Mongol Derby) est un parcours long de 1000 kilomètres qui prend près de dix jours à traverser.

Ce n’est pas une balade de plaisir, affirme Erik Cooper, un des organisateurs du Mongol Derby. Vous parcourez environ 40 kilomètres à la fois en traversant tout ce que la Mongolie peut vous offrir d’éléments sauvages.

Le Derby de Mongolie n’est pas seulement la course de chevaux la plus longue au monde, c'est aussi la plus éprouvante.

Une cavalière s'est légèrement blessée au Derby de Mongolie. Photo : Gracieuseté : The Equestrianists

Les cavaliers doivent dompter et chevaucher des animaux semi-sauvages, ceux des bergers nomades qui les hébergent dans des yourtes tout au long du parcours. Les participants sont, de plus, à la merci de la météo mongole imprévisible et capricieuse.

Comme si ce n’était pas suffisant, ils doivent naviguer dans les steppes infinies en utilisant des coordonnées satellites.

D’anciens participants m’ont dit qu'une grande partie de la course est une question de chance, affirmait la cavalière canadienne Lexi Perry à la ligne de départ, au début du mois d’août. Vous pouvez être vraiment préparé. Vous pouvez avoir le bon équipement, mais parfois, vous vous retrouverez dans une situation malheureuse impossible à prévoir. Je suis confiante pour la navigation satellite et j’ai de bons vêtements.

Un cavalier traverse la steppe au Derby de Mongolie. Photo : Radio-Canada / The Equestrianists

La Canadienne originaire de Vancouver Lexi Perry a fait partie des 45 cavaliers de la compétition provenant de 13 pays pour cette 12e édition du Derby de Mongolie. La majorité d'entre eux sont d’ailleurs des femmes. Lexi avait de l’expérience dans les compétitions de sauts à obstacles équestres et elle avait fait du cheval en montagne. Elle s’est préparée pendant deux ans et demi et elle a dû prouver ses capacités de survie en nature.

Je vais vraiment faire de mon mieux pour franchir la ligne d’arrivée, a-t-elle confié à la veille du départ de la course. Je pourrais terminer dernière que ça ne serait pas grave. J'aimerais vraiment y arriver.

Le Derby de Mongolie se veut aussi un retour dans l’histoire. Elle est basée sur le redoutable et efficace système de stations de messagerie qui a permis à l’empire mongol, sous le grand guerrier Gengis Khan, de s’étendre jusqu’en Chine et même au Moyen-Orient.

Un éleveur nomade Photo : Gracieuseté : The Equestrianists

Les cavaliers doivent donc parcourir des étapes de 40 kilomètres et changer ensuite de monture dans les relais aménagés chez des nomades. Des vétérinaires examinent à ce moment-là les chevaux afin de prévenir de mauvais traitements. Les organisateurs imposent des pénalités si le rythme cardiaque des animaux est trop élevé.

Cette course n’est pas simple à organiser, explique l’organisateur Erik Cooper. Nous avons plus de 500 bergers nomades qui sont partenaires avec nous dans cette course, qui mettent à disposition leurs chevaux et les stations équestres. Nous avons des vétérinaires, des chauffeurs, des interprètes. C’est vraiment une armée d’organisateurs qui participent à recréer l’époque de Gengis Khan.

Lexi Perry, une cavalière canadienne, participante au Derby de Mongolie Photo : Gracieuseté : The Equestrianists

La Suédoise Linda Herman a remporté le Derby de Mongolie cette année. Seulement 25 cavaliers ont rejoint le fil d’arrivée, dont la Canadienne Lexi Perry en avant-dernière place. Elle a donc réalisé son objectif. Les participants sont arrivés exténués, certains blessés avec des os fracturés, mais avec des paysages époustouflants et des souvenirs inoubliables plein la tête.