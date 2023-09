Le constructeur automobile Hyundai a lancé un rappel de près de 2 millions de véhicules au Canada et aux États-Unis. En cause : un risque d'incendie lié à une défaillance possible du système de freinage antiblocage (ABS).

Le rappel vise environ 326 942 véhicules au Canada et 1 642 551 véhicules aux États-Unis.

Il n'y a pas d'accidents, ni de blessures, ni de décès attribuables à ce problème, a précisé Hyundai.

Les véhicules concernés sont équipés du système de freinage antiblocage ( ABS ) d'où pourrait fuir le liquide de freins et provoquer un court-circuit électrique avec le temps, ce qui augmente le risque d'incendie dans le compartiment moteur pendant le stationnement du véhicule, ou sa conduite.

Hyundai indique que les propriétaires peuvent toujours continuer à conduire ces véhicules, mais recommande de les garer à l'extérieur et à l'écart des bâtiments, jusqu'à ce que les mesures correctives du constructeur soient appliquées.

Hyundai prévoit d'informer les propriétaires canadiens au plus tard à la mi-novembre qu'ils doivent apporter leur véhicule chez le concessionnaire le plus proche pour faire remplacer le fusible du module BS.

Ces corrections seront proposées gratuitement à tous les clients concernés. En attendant, les automobilistes canadiens peuvent entrer le numéro d'identification de leur véhicule (VIN) sur le site du constructeur (Nouvelle fenêtre) pour déterminer si le rappel les concerne.

Véhicules touchés par ce rappel : 153 026 véhicules du modèle Elantra, années 2011-2015

77 571 véhicules du modèle Hyundai Accent, années 2012-2015

46 318 véhicules du modèle Tucson, années 2010-2013

24 795 véhicules du modèle Santa Fe Sport, année 2013

8507 véhicules du modèle Santa Fe, années 2013-2015

7789 véhicules du modèle Genesis Coupe, années 2011-2015

4448 véhicules du modèle Veracruz, années 2010-2012

4403 véhicules du modèle Elantra Coupe, années 2013-2015

85 véhicules du modèle Equus, années 2014-2015

Demande d'action collective

En outre, une demande d'action collective a été déposée au nom des propriétaires de Hyundai et de Kia qui sont touchés par le rappel de véhicules de certains modèles achetés entre 2010 et 2017.

Ils demandent 5000 $ en dommages punitifs par plaignant, alléguant que le vice et le retard déraisonnable dans la réparation du vice causent un préjudice réel au requérant et aux membres du groupe .

Ils reprochent notamment au constructeur de leur demander de ne plus garer leur voiture devant leur maison ou leur lieu de travail, ce qui est clairement un préjudice indemnisable et encore plus à l'approche de la rude saison hivernale au Québec .

Selon le document déposé en Cour supérieure, jeudi, 603 167 véhicules seraient concernés au Canada.