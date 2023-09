Importante saisie de cannabis de contrebande à Saint-Jean

Des agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont récemment saisi du cannabis de contrebande et divers produits illégaux à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

Un homme âgé de 33 ans, de Saint-Jean, a été arrêté puis remis en liberté. Il pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la réglementation du cannabis et de la Loi sur le cannabis.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs produits du cannabis, dont des joints préroulés, ont été saisis. Photo : Getty Images / Filippo Bacci

Le 20 septembre, des agents ont exécuté un mandat de perquisition dans les locaux de Head Space, situés sur la rue Main Ouest et ont saisi 675,1 grammes de cannabis séché, 69,8 grammes de hachisch, 51 emballages de bonbons en gélatine, 17 pots de shatter (concentré de cannabis), 21 emballages de produits de cannabis comestibles, 13 cartouches de distillat, deux stylos de vapotage, 11 joints de cannabis préroulés et 1541,95 $ en espèces.

Dispensaires illégaux

Au Nouveau-Brunswick, seuls Cannabis NB et les détaillants privés autorisés par la province peuvent vendre du cannabis. Ces détaillants autorisés sont les seuls à offrir des produits de cannabis sécuritaires et réglementés, approuvés par Santé Canada et provenant de Cannabis NB.

Ouvrir en mode plein écran Un magasin de la société Cannabis NB à Dieppe. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

Tous les dispensaires de cannabis qui ne détiennent pas de permis sont illégaux en vertu de la Loi sur la réglementation du cannabis, la Loi sur les permis de détaillants de cannabis et la Loi sur le cannabis du gouvernement fédéral, rappelle la police de Saint-Jean.