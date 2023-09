Mandat de grève pour le personnel professionnel et technique de la santé

Les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) à l’emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) viennent de se doter d'un mandat de grève.

Ces syndiqués se sont prononcés dans une proportion d'un peu plus de 89 % en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. L’APTS représente quelque 1700 membres en Abitibi-Témiscamingue.

Ces travailleurs et travailleuses œuvrent notamment dans plusieurs services en matière de diagnostic, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique.

L’ensemble du front commun est présentement en train de faire ses assemblées générales pour obtenir un vote de grève, un mandat fort, afin de pouvoir peut-être aller en grève éventuellement, tout dépendant comment la situation va évoluer à la table de négociations , indique Carl Verreault, représentant national de l’APTS en Abitibi-Témiscamingue.

Pour le moment, au niveau des négociations, il n’y a rien qui bouge, le gouvernement reste sur ses offres de 9 % sur 5 ans, alors qu’en raison de toute l’inflation actuelle, nos membres sont en train de s’appauvrir avec cette offre-là , soutient-il.

- Avec la collaboration de Jocelyn Corbeil