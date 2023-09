Un distributeur de fruits de mer de l’Î.-P.-É. doit 55 M $ à ses créanciers

Un distributeur de produits de la mer établi dans l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard fait partie d’un groupe d’entreprises qui a demandé la protection contre ses créanciers devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick.

South Shore Seafoods Ltd., un transformateur de homard de Rosebank, figure parmi un groupe d'entreprises ayant reçu une ordonnance de la Cour du banc du Roi à Saint-Jean la semaine dernière.

Selon des documents de la cour, ces entreprises doivent plus de 55 millions $ à ses créanciers.

Ces sociétés appartiennent à Williston et Michel Jacob, deux actionnaires de Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Selon des documents judiciaires, South Shore Seafood Group of Companies a un effectif combiné d’environ 300 employés. Photo : Brian McInnis/CBC

Dans une lettre aux fournisseurs datée du 25 septembre et signée par le copropriétaire Timothy Williston, South Shore a mentionné la volatilité extrême de l’industrie des produits de la mer au cours des dernières années.

Publicité

Le South Shore Seafood Group of Companies a survécu à ces tempêtes, mais cela a eu un impact significatif sur son fonds de roulement , indique la lettre.

Plan de restructuration

La lettre indique que South Shore a un plan de restructuration et a obtenu un financement provisoire pour la poursuite de ses activités, mais que sa protection ordonnée par le tribunal empêche la société d’utiliser ce financement pour rembourser ses dettes.

South Shore Seafoods Ltd. a été établie comme transformateur de homard à l’Île-du-Prince-Édouard dans les années 1990.

Au cours des quatre dernières années, la société a été acquise par Williston et Michel Jacob, qui sont aussi propriétaires de Captain Cooke’s Seafood Inc., By the Water Shellfish (2012) Inc., Can-Am Lobster & Shellfish Ltd., Bridge Lobsters Limited, Arsenault Fish Mart Inc. et South Shore Seafoods International. Toutes ces entreprises font partie de la procédure d’insolvabilité.

Publicité

Des préparatifs sont en cours pour vendre une partie ou la totalité du groupe de sociétés.

Des effectifs d'environ 300 employés

Selon des documents judiciaires, les entreprises ont un effectif combiné d’environ 300 employés, dont 270 sont des travailleurs à temps partiel ou saisonniers. Parmi eux, 80 % sont des travailleurs étrangers temporaires.

Il ne devrait pas y avoir d'impact sur ces emplois avant novembre, soit bien après la fermeture de la saison du homard à l’automne à l’Île-du-Prince-Édouard.

Parmi les créanciers inscrits, les entreprises doivent au total 2,8 millions $ à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et à Développement des entreprises Canada, 789 564 $ à l’Agence du revenu du Canada et 156 512 $ au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.

La protection judiciaire contre les créanciers s’étend jusqu’au 24 novembre, mais les documents laissent entendre que cette date sera probablement prolongée.