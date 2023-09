Une école sport-étude fait rayonner les jeunes hockeyeurs autochtones

En sa troisième année d'existence, la Indigenous Sports Academy (ISA), une école sport-étude autochtone à Saskatoon, poursuit son développement à pleine vitesse. L'établissement vise à former des joueurs autochtones en tant que leaders dans le sport et leurs communautés.

La ISA est affiliée à la Canadian Sport School Hockey League (CSSHL) au sein de la division U-17. La CSSHL regroupe un total de 70 équipes réparties dans diverses catégories d'âge, représentant 19 écoles sport-étude au Canada et aux États-Unis.

Lors du deuxième match de la saison, les Eagles de la ISA ont connu un départ fulgurant en remportant une victoire avec un score de 10 à 1 contre les Hounds de Notre-Dame.

Le directeur des opérations hockey et l'un des fondateurs de l’ ISA , Courage Bear, explique que l'école est spécialement conçue pour répondre aux besoins des jeunes athlètes autochtones. Il y a une composante culturelle, une composante de développement personnel, il y a l'athlétisme et les études.

Il estime que la vie en dehors du hockey et de l'école est tout aussi importante pour la ISA .

L'objectif final est de former nos futurs leaders et des personnes qui contribueront de manière positive à la société à l'avenir.

Ce qui compte, c'est le processus et le fait de devenir une meilleure personne. [...] "Réconciliation", nous utilisons beaucoup ce terme. [Donner] une image positive pour la communauté autochtone fait partie de nos objectifs , ajoute Courage Bear.

Selon ce dernier, la majorité des joueurs de la ISA proviennent de la Saskatchewan, bien que l'école compte également des élèves en provenance de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario, tous d'origine autochtone.

Le directeur des opérations hockey et l'un des fondateurs de l'ISA, Courage Bear (à gauche), explique que l'Indigenous Sports Academy est spécialement conçue pour répondre aux besoins des jeunes athlètes autochtones. Photo : Radio-Canada / Dan Plaster

Pour le gardien de but Chauncy Jack, le fait de regrouper de jeunes autochtones confère à l'école une singularité et fierté.

Pouvoir représenter mon peuple et la culture autochtone, c'est vraiment ce que j'aime. On n'entend jamais parler d'écoles sport-étude autochtones [comme l' ISA ] , confie le jeune athlète originaire de la Première Nation Kettle Nakoda, dont la communauté est située à environ 80 kilomètres à l'est de Regina.

Le gardien de but des Eagles Chauncy Jack. Photo : Radio-Canada / Dan Plaster

L'attaquant en troisième année de la Première Nation d'Ochapowace, Daine Thomas, explique que sa vie d'étudiant est intensément occupée par l'ensemble de ses obligations académiques et les entraînements sportifs.

Nous allons généralement à l'école le matin, mais si nous avons un entraînement le matin, nous sommes sur la glace à huit heures et nous avons terminé à neuf heures, puis nous allons en classe. [...] Je fais donc la navette entre les deux , note-t-il.

L'attaquant de l'équipe des Eagles de la Indigenous Sports Academy Daine Thomas (numéro 10) est en train de s'échauffer. Photo : Radio-Canada / Dan Plaster

Pour sa part, l’entraîneur principal de l’équipe des Eagles de la ISA , Greg Slobozian, estime que l'équilibre entre la vie sportive et académique est très important pour le bien-être des athlètes.

Il est évident que le volet académique est le plus important, mais leur culture et leur milieu d'origine sont également très importants , indique M. Slobozian. Ils comprennent donc que faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux est très important.

Avec les informations de Dan Plaster