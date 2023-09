Gurmeet Singh Toor, un proche du militant sikh tué le 18 juin dernier à Surrey, aurait été averti par la police que sa vie était menacée.

Gurmeet Singh Toor aurait reçu la visite de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale le 24 août dernier, assure le militant. Il aurait alors été prévenu des menaces potentielles qui pèsent contre lui.

La police aurait adressé un document à Gurmeet Singh Toor, rendu public par le groupe pro-Khalistan Sikhs for justice. L’authenticité du document n’a, pour le moment, pas été confirmée par la Gendarmerie royale du Canada.

« Votre vie pourrait être en péril »

La police a déterminé par le biais d’une ou plusieurs enquêtes que votre vie pourrait être en péril , peut-on lire dans le document. Pour le moment, nous ne pouvons pas vous fournir plus de détails sur la menace.

Selon le groupe Sikhs for justice, Gurmeet Singh Toor est devenu plus actif après la mort d’Hardeep Singh Nijjar. Il a notamment fait activement campagne pour obtenir des voix lors d'un vote non contraignant en faveur d'un état sikh indépendant qui porterait le nom de Khalistan.

Cet avertissement de la police adressé à Gurmeet Singh Toor intervient plusieurs semaines après la mort d’Hardeep Singh Nijjar aux abords du temple Guru Nanak Sikh Gurdwara, à Surrey. Ce Canadien, fervent militant pro-Khalistan, a été tué par balles le 18 juin dernier.

Depuis, cette affaire a eu de nombreuses répercussions. Le premier ministre Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d’avoir commandité le meurtre du leader sikh en sol canadien. Des allégations réfutées par l’Inde.

L’enquête sur la mort d’Hardeep Singh Nijjar ne semble pas avoir encore porté ses fruits. Aucune arrestation liée à cette affaire n’a été faite et les autorités disent continuer leurs enquêtes.

Avec des informations de Renee Filippone