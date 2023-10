La Chine accusée de génocide culturel en Mongolie-Intérieure

Le groupe de défense des droits de la personne Southern Mongolia Human Rights Information Centre accuse la Chine de génocide culturel.

Il risque de nous arriver la même chose qu’aux Ouïghours dans le Xinjiang , lance Bai, un activiste en exil.

Bai s’est d’ailleurs construit une nouvelle vie depuis quatre ans à Oulan-Bator, en Mongolie, afin de continuer son combat. Il milite pour empêcher l’assimilation de la communauté qui vit dans sa région natale, la région autonome chinoise de Mongolie-Intérieure que les résidents appellent plutôt Mongolie du Sud.

Ils rappellent fréquemment que le terme Mongolie-Intérieure est une désignation coloniale occidentale et péjorative.

La Chine avait déjà imposé l’enseignement du mandarin à l’école pour certaines matières en 2020, au détriment de la langue mongole. À la rentrée, ce mois-ci, la réforme scolaire a été élargie à tous les cours en Mongolie-Intérieure.

Selon la Fédération internationale des Mongols basée à Oulan-Bator, la Chine accentue le processus de sinisation des familles.

Les autorités font beaucoup de propagande, par exemple, affirme Zolzaya Nyamdorj, qui dirige la Fédération internationale des Mongols. Les autorités chinoises disent aux gens que s’ils apprennent le mandarin, ils seront des personnes civilisées et ils pourront obtenir des promotions. Les autorités modifient les noms des Mongols là-bas. Il est plus difficile de trouver du travail.

Ouvrir en mode plein écran Zolzaya Nyamdorj (à gauche) dirige la Fédération internationale des Mongols. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

La plupart de ceux qui ont fui la Chine et qui se sont réfugiés, légalement ou non, en Mongolie et en Europe craignent des représailles s’ils osent dénoncer la situation.

Les autorités chinoises iraient intimider ma famille qui vit encore en Mongolie-Intérieure, affirme un homme qui vit à Oulan-Bator depuis dix ans et qui a voulu raconter son histoire, mais en gardant l’anonymat complet. Ils pourraient faire congédier mes frères et aussi réduire la pension de vieillesse de mon père.

Cet homme et la Fédération internationale des Mongols citent en exemple le sort de l’activiste de Mongolie et ardent critique de la Chine, Munkhbayar Chuluundorj, arrêté à Oulan-Bator l’an dernier puis condamné à 10 ans de prison pour avoir collaboré avec des agents étrangers indiens afin de nuire à la Chine.

Munkhbayar Chuluundorj avait demandé sur les réseaux sociaux au premier ministre de la Mongolie de démissionner parce qu'il n’osait pas se tenir debout face à la Chine et à ses tactiques d’assimilation, selon lui. Il avait ajouté que la Mongolie au complet risquait de devenir esclave de la Chine.

C’est dangereux en Mongolie pour les exilés de Mongolie-Intérieure chinoise, précise Zolzaya Nyamdorj de la Fédération internationale des Mongols. La Mongolie dépend économiquement de la Chine et il y a un traité d’extradition entre les deux pays. Ce n’est pas sécuritaire.

Si je me tais, la Chine va tous nous faire taire

L’activiste en exil Bai n’a pas l’intention de se cacher, même si des policiers menacent sa mère et sa fille qui vivent encore en Mongolie-Intérieure. Il est l'un des rares à avoir obtenu le statut de réfugié de l’ONU en Mongolie.

C’est la destruction d’une culture qui se déroule sous nos yeux en Mongolie-Intérieure, en Chine, affirme Bai. C’est une façon aussi de détruire complètement la Mongolie, selon moi. Alors si je demeure silencieux, la Chine va tous nous faire taire. La prochaine génération assimilée me demandera alors pourquoi je n’ai rien fait pour la protéger.

Ouvrir en mode plein écran Un exemple d'écriture traditionnelle mongole. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Près de 4,5 millions de Mongols vivent en Mongolie-Intérieure aujourd’hui, c’est plus que dans l’ensemble de la Mongolie. Les Mongols vivant en Chine étaient encore plus nombreux il y a des décennies, mais ils ont été victimes de répression dans les années 1960 et 1970, lors de la Révolution culturelle sous Mao.

Le sort des résidents de la Mongolie-Intérieure en Chine inquiète donc en Mongolie. Bon nombre perçoivent ces Mongols du Sud comme étant les gardiens de la culture traditionnelle et millénaire du peuple mongol, car ils sont les seuls à utiliser encore aujourd'hui l'écriture traditionnelle.

La Mongolie a adopté l’alphabet cyrillique russe, mais tente depuis 30 ans de faire revivre cette ancienne calligraphie qui se lit de haut en bas.

L’activiste Bai enseignait d’ailleurs l’écriture traditionnelle avant de fuir la Chine. Il rêve aujourd’hui de fonder sa propre école en Mongolie pour transmettre ses connaissances. Il affirme que défendre la langue et l'identité du peuple mongol est plus important que sa propre vie.