Les postes vacants en recul d’environ 30 % sur un an au pays

Statistique Canada révèle qu'en juillet, le nombre de postes vacants a diminué de presque 274 000 par rapport à la même période, l'an dernier. Cela représente une baisse de près de 30 %.

Ces données publiées jeudi illustrent que pour le mois de juillet, le nombre de postes vacants a reculé de 43 100 (-5,8 %), pour s'établir à 701 300. C'est le plus bas niveau observé depuis mai 2021.

Cette tendance à la baisse s'était amorcée en juin 2022 et elle n'a pas discontinué.

Par rapport à juillet 2022, le nombre de postes vacants a diminué en juillet de 273 700 (-28,1 %).

Publicité

La baisse de postes non pourvus s'est fait sentir dans cinq secteurs :

commerce de détail;

services d'hébergement et de restauration;

services d'enseignement;

gestion de société et d'entreprises;

extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz.

Dans le secteur du commerce de détail, le nombre de postes vacants non pourvus a reculé de 10 800 (-12,8 %) pour s'établir à 73 100, en juillet 2023. Il s'agit du nombre le plus bas depuis janvier 2021 et cela constitue la troisième diminution mensuelle depuis mars 2023.

Ouvrir en mode plein écran Une terrasse du centre-ville de Trois-Rivières, au Québec. Le nombre de postes vacants non pourvus a baissé notamment dans le domaine de la restauration. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Dans les services d'hébergement et de restauration, le nombre de postes vacants s'établissait en juillet à 10 400, ce qui représente son plus bas niveau depuis janvier 2020.

Publicité

En revanche, le nombre de postes vacants a peu varié dans les soins de santé et l'assistance sociale.

Pas plus de chômeurs...

De toutes les provinces canadiennes, c'est en Ontario que la plus forte baisse de postes vacants a été enregistrée, suivie du Québec et de la Colombie-Britannique.

Bien que le nombre de chômeurs ait peu varié en juillet, Statistique Canada rapporte qu'il y avait 1,7 chômeur pour chaque poste vacant, en hausse par rapport à 1,5 en juin et à 1,2 au début de l'année. Cela signifie que cette augmentation du ratio chômeurs-postes vacants est en grande partie attribuable à la baisse du nombre de postes vacants.

Une récession se profile à l'horizon, selon un économiste

Pour Jimmy Jean, économiste en chef chez Desjardins, une récession guette l'économie canadienne dans le tournant de l'année. Le stratège de Desjardins écrivait, plus tôt ce mois-ci, que le nombre et le taux de postes vacants, qui avaient atteint un sommet en mai 2022 au Québec, sont depuis en chute libre.

Les entreprises commencent à subir les effets d’une demande moins vigoureuse au moment où la situation financière de plusieurs d’entre elles se dégrade, note Jimmy Jean. La détérioration du contexte économique devrait même inciter certaines entreprises à réduire leurs effectifs.

La hausse des taux d'intérêt rend les entreprises plus prudentes, affirme M. Jean. Pour ce qui est des consommateurs, ces derniers pourraient choisir de se concentrer sur l'essentiel et réduire leurs dépenses discrétionnaires, soit leurs divertissements et leurs visites au restaurant.

Hausse significative du nombre de résidents non permanents

Autre facteur à prendre en considération en ce qui a trait à l'emploi : les changements qu'enregistre la population canadienne. Plus d'un million de personnes sont déménagées au Canada pour la seule année 2022.

Mercredi, Statistique Canada faisait état d'une hausse de 46 % du nombre de résidents non permanents (RNP) du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. C'est la hausse la plus importante observée depuis que des données comparables sont accessibles (1971-1972) , dit l'agence fédérale.

Sur une population de 40,1 millions de personnes, le Canada compte actuellement 2,2 millions de résidents non permanents. C'est donc dire qu'environ 1 résident sur 20 au Canada est un immigrant temporaire, sans compter les personnes sans papiers.

Avec les informations de Gabrielle Cimon

Avec les informations de CBC