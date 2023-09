Feux de forêt : Manon Cyr ressort davantage outillée de cette crise

Mardi 6 juin 2023, vers 20 heures, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, ordonne l'évacuation totale de la ville. Les feux de forêt menacent la communauté du Nord-du-Québec. Quelques heures plus tôt, rien ne laissait présager un tel revirement de situation.

Bien qu’elle approuve la nécessité de la mesure, c’est à contrecœur que la mairesse annonce la décision à ces concitoyens.

On est en beau joual vert. Ce n'était pas un combat perdu, mais c'était comme ce mautadit feu-là, il est en train de nous jouer un méchant tour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Un maire, on ne veut pas, on veut construire nos communautés, on ne veut pas vider la ville, c'est la dernière chose. Tu comprends l'impact que cela a pour ton hôpital, ton CHSLD , tes maisons privées pour personnes âgées , se remémore-t-elle.

Les résidents de Chibougamau devaient quitter leur milieu de vie sans savoir pour combien de temps et ce qui adviendrait de celui-ci.

Avant d’aller de l’avant avec l'annonce, l'élue avait besoin de comprendre ce qui justifiait cette lourde décision. Elle revient sur les discussions qu’elle a eues avec des experts au moment de confirmer l'évacuation.

Dans quelques heures, ce sera la nuit. Le taux d'humidité va augmenter, le feu va ralentir. Les vents tombent habituellement en soirée. Ils ont dit : "Non. Ce qu'on pense, c'est qu'en fonction de la météo spécialisée, les vents vont rester forts. Ils sont dans la mauvaise direction. Le feu s'en vient vers Chibougamau. "Oujé-Bougoumou vient d'annoncer l'évacuation. On ne peut pas vous garantir, on vous suggère d'évacuer". On a dit : "OK" , révèle-t-elle.

Il ne fallait surtout pas procéder à l'évacuation de l'ensemble de la ville en pleine nuit.

À la suite de l’annonce partagée sur les réseaux sociaux et rapidement relayée par bon nombre de médias, la majorité des 7500 quelques résidents ont emprunté la route 167 pour trouver refuge 250 kilomètres plus loin à Roberval.

Mais Manon Cyr, elle, est restée à la maison.

Mon bureau est ici, la rue principale est là. Un moment donné, j'ai regardé, j'ai vu le monde à la queue leu leu sortir. J'ai pogné un petit moment d'émotion. Mon Doux, sont en train de partir.

Malgré tout, cette crise aura été le théâtre de gestes admirables. Manon Cyr a été soufflé par la solidarité des Québécois qui n'ont pas hésité à accueillir les évacués.

Qu'est-ce qu'il y a de beau? De voir la réaction des gens du Saguenay, de voir comment la ville de Roberval a pu nous accueillir de façon très adéquate et très correcte. Les gens étaient très heureux. Et la solidarité des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a beaucoup de gens de Chibougamau qui viennent de cette région , soutient-elle.

Pendant les journées interminables de travail, la représentante du conseil municipal de Chibougamau a senti la présence de ses collègues qui se trouvaient aux quatre coins de la province.

J'ai beaucoup de collègues que je connais qui sont pris avec les évacuations ou des événements. Moi, je ne pensais pas à leur envoyer un petit mot de solidarité parce que je me dis : "Dérange-les pas, ils ont d'autres chats à fouetter." De te coucher le soir et de prendre quelques minutes. On ne les voit pas tout de suite parce qu'on est dans le feu de l'action. À un moment donné, on me passait mon cellulaire et je prenais le temps de regarder un peu les messages. C'est réconfortant, c'est un appel à la solidarité. C'est vraiment vraiment apprécié , témoigne-telle.

Quatre mois plus tard, la vie a repris son cours à Chibougamau. Rien ne laisse croire que la ville de 7500 habitants a été vidée, au début du mois de juin, pendant un peu plus de cinq jours. Mais encore aujourd'hui, Manon Cyr ressent les contrecoups des longues heures passées à gérer la crise.

Ça va bien, mais ç'a été quelque chose de demandant. On s'en rend compte. Sur le coup, on fait le travail parce que c'est notre travail. Après ça, tu te rends compte de l'effet que ça a quand l'adrénaline [tombe], c'est plus relax, les petits maux de dos ressortent, la fatigue est plus là. Mais on s'en va récupérer tranquillement , confie-t-elle.

Manon Cyr ne se fait pas d'idée, des feux de forêt d'une telle envergure pourraient revenir. La crise vécue cet été permettra d'améliorer les façons de faire en cas d'urgence.