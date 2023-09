L’injonction empêchant les blocages de manifestants à Fairy Creek a expiré

L'ordonnance du tribunal qui rendait illégal le blocage des activités d'exploitation forestière dans la forêt près du bassin versant de Fairy Creek, dans le sud-ouest de l'île de Vancouver, a expiré. Teal Cedar, l’entreprise qui a demandé l'injonction, n’a pas indiqué si elle réclamerait la prolongation de l'injonction.

Teal Cedar a demandé l'injonction pour la première fois au printemps 2021, après que des manifestants opposés à l'abattage d'arbres anciens ont établi un camp dans une section de terres publiques où la société est autorisée à faire de l'abattage. L’injonction permettait aux agents de la Gendarmerie royale du Canada d'expulser et d'arrêter tout manifestant qui bloquait l'exploitation forestière.

Lorsque l'injonction temporaire a expiré pour la première fois, Teal Cedar a demandé à la prolonger. La dernière prolongation a expiré le 26 septembre.

Lorsque l'injonction était en vigueur, plus de 1000 manifestants ont été arrêtés à Fairy Creek et ses environs.

Déjà mobilisés

L'injonction visait entre autres le Rainforest Flying Squad, un groupe qui a coordonné les grandes manifestations et les blocages sur le site de Fairy Creek pendant l'été 2021. Pour obtenir l'injonction initiale et la prolonger, Teal Cedar a dû plaider sa cause devant le tribunal. Les représentants du Rainforest Flying Squad s'y sont opposés et étaient prêts à le faire à nouveau cette année.

Je m'attendais à ce que l'on commence à entendre parler de la demande en juillet, mais il ne s'est rien passé , a indiqué Rani Earnhart, administratrice juridique du groupe.

Les avocats représentant le Rainforest Flying Squad et les manifestants individuels ont confirmé qu'ils n'avaient vu aucune demande de prolongation de l’injonction.

Teal Cedar n'a pas répondu aux questions de CBC qui souhaitait savoir s'il prévoyait demander une nouvelle injonction ou de prendre d'autres mesures.

Autres actions en justice en cours

Les blocages de 2021 sont considérés comme le plus grand acte de désobéissance civile de l'histoire du Canada.

Les tensions ont souvent été vives, la police délogeant physiquement les manifestants qui utilisaient des blocs de béton et des dispositifs élaborés pour s'attacher aux routes et au matériel d'exploitation forestière.

Dans un cas, les médias sociaux ont montré la police en train d'utiliser du gaz poivré sur une foule de manifestants.

Une capture d'écran d'une vidéo montre la GRC qui utilise du gaz poivré pour disperser des manifestants à Fairy Creek, sur l'île de Vancouver, en 2021.

La police a procédé à plus de 1000 arrestations et plus de 400 personnes ont été inculpées, principalement pour outrage au tribunal, c'est-à-dire pour avoir enfreint l'injonction.

Ces affaires ont été longuement examinées par les tribunaux et ont presque toutes été entendues.

Récemment, 146 accusations ont récemment été abandonnées parce que la police n'avait pas lu l'intégralité de l'injonction aux manifestants.

Certaines affaires dans lesquelles les manifestants contestent les accusations sont toujours devant les tribunaux.

Avec les informations de Kathryn Marlow