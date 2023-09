Plus de six mois d’attente pour une chirurgie orthopédique pédiatrique à Sherbrooke

Les enfants en attente d'une chirurgie orthopédique en Estrie doivent patienter au-delà du délai prescrit de six mois avant de subir leur chirurgie, selon une médecin sherbrookoise.

C'est aussi le constat d'une étude menée par Santé des enfants Canada. À l'échelle du pays, près de 40 % des enfants qui nécessitent une opération orthopédique ne l'obtiennent pas dans les délais prescrits.

La chirurgienne orthopédique à l'hôpital Fleurimont, Chantal Théorêt, s'inquiète des retards accumulés dans les salles d'opération.

Les enfants estriens qui doivent subir une opération pour corriger une scoliose doivent attendre de 9 à 12 mois et parfois davantage, indique Chantal Théorêt en entrevue à l'émission Par ici l'info.

Elle estime que ce temps d'attente peut avoir des conséquences à long terme sur la vie de l'enfant.

C'est des enfants qui sont en croissance et la déformation peut progresser pendant a puberté quand ils grandissent très rapidement , explique Chantal Théorêt. On peut être en mesure de moins bien corriger la colonne, donc c'est clair que ça a des impacts à long terme sur le patient.

Les délais peuvent avoir des effets sur la qualité de vie du patient pendant l'attente, mais aussi sur son rétablissement à la suite de l'intervention.

Il y a aussi des enfants qui souffrent et qui ont besoin d'être sous médication pour contrôler les douleurs, donc ça mine leur vie pendant tout ce temps-là.

Elle donne l'exemple d'une scoliose qui est diagnostiquée à 50 degrés chez un enfant de 12 ans et qui pourrait atteindre 75 degrés au terme d'un an d'attente pour une chirurgie.

Ça augmentera la difficulté de la chirurgie [...] ça amène des risques de complications comme des infections et des saignements , décrit Chantal Théorêt.

La pandémie a aggravé le problème

Selon Chantal Théorêt, c'est au cours de la pandémie que les délais ont particulièrement allongé. Avant mars 2020, elle affirme que les enfants pouvaient être opérés dans les délais prescrits de six mois.

Depuis la pandémie, je pense que tous mes patients ont été opérés hors délais, ça peut s'étirer jusqu'à un an ou un an et demi , indique-t-elle.

On se sent un peu impuissant [...] c'est difficile de faire face aux parents qui sont démunis et très attristés que les délais soient très grands.

Elle a d'ailleurs pris l'habitude de prévenir ses patients qu'il devront compter dorénavant un délai d'un an.

Selon elle, les temps d'attentes demeurent aussi très élevés pour les adultes en attente d'une chirurgie orthopédique.

